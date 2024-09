Cine este femeia de care Liviu Vârciu a fost îndrăgostit nebunește. Este vorba de o artistă cunoscută: „Am iubit-o foarte mult”

Deși se numără printre cele mai cunoscute și apreciate figuri publice de la noi din țară, puțini sunt cei care știu care a fost prima dragoste a lui Liviu Vârciu. Artistul a dezvăluit totul în urmă cu câțiva ani.

Liviu Vârciu s-a numărate ani la rând printre cei mai râvniți bărbați din showbiz-ul românesc. De-a lungul timpului, artistul a trăit povești de iubire cu mai multe femei celebre, însă își va aduce aminte întotdeauna de prima dragoste.

În prezent, actorul și-a întemeiat o familie minunată alături de Anda Călin, femeia care i-a dăruit doi copii superbi: o fată și un băiat. Cei doi sunt foarte discreți cu privire la viața personală, motiv pentru care preferă să țină evenimentele importante departe de ochii curioșilor.

Anda Călin este cea lângă care Liviu Vârciu și-a găsit fericirea și liniștea, după toate „eșecurile” pe care le-a avut din punct de vedere amoros. În trecut, prezentatorul TV susținea că Adelina Pestrițu a fost mare lui iubire, însă a simțit că iubește pentru prima oară alături de o artistă celebră.

Cine este femeia de care Liviu Vârciu a fost îndrăgostit nebunește în copilărie

Cea care a reușit să îl cucerească pe Liviu Vârciu cu farmecul său, încă din copilărie, este chiar fosta soție a lui Gabi Bădălău. Artistul și Claudia Pătrășcanu au avut o relație deosebită când erau mici.

În urmă cu câțiva ani, prezentatorul TV susținea că a fost îndrăgostit nebunește de artistă, conform click.ro. Chiar dacă destinul nu i-a vrut împreună, Liviu Vârciu a fost extrem de implicat în relația cu Claudia Pătrășcanu.

„Pe Claudia o cunosc de când era foarte mică. L-am iubit foarte mult pe tatăl ei, de la el am învățat să cânt la acordeon. Am iubit-o foarte mult și pe ea, când era mică. Ea este prima mea iubire, prima oară de ea m-am îndrăgostit. I-am făcut și o seară romantică, cu petale de trandafir. Și le-am pus în pat, cu inimioare. Am și filmat. Când vine a mea Claudia zice – Și acum mizeria asta cine o strânge?”, povestea actorul, potrivit sursei citate mai sus.

Liviu Vârciu și Anda Călin s-au căsătorit în vara acestui an

Deși au o relație de opt și doi copii împreună, Liviu Vârciu și Anda Călin au decis să își unească destinele pentru totdeauna abia în vara acestui an. Aceștia au făcut atât cununia civilă, cât și religioasă.

Evenimentul a fost restrâns, având aproape familia și prietenii. Actorul și soția lui au preferat ca nunta să fie organizată departe de luminile camerelor de filmat. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că aceștia sunt foarte discreți când vine vorba de viața privată.

„Evenimentul a fost foarte frumos! Mi-am dorit întotdeauna să fie unul restrâns, doar noi și nașii, și chiar așa a fost. Şi acum şi-a dat şi el seama, el care voia una mare. Vom face și o petrecere mai mare, dar la anul. Nu va mai fi nuntă, ci doar o petrecere”, a spus Anda Călin, potrivit cancan.ro.