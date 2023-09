Cine este iubita lui Cucu de la Noaptea Târziu. Artistul nu-și poate dezlipi mâinile de pe ea | Foto

După o perioadă de burlăcie, Cucu de la Noaptea Târziu și noua sa iubită nu se mai feresc de ochii lumii. Iată cum arată cea care l-a cucerit pe artist!

Horațiu Adrian Cuc, pe numele său real, este colegul lui Cuza și Emi de la Noaptea Târziu, fiind, totodată, și cei mai bun prieteni. Cei trei au făcut furori în mediul online cu parodiile lor, iar fanii își amintesc cu drag de vremea când făceau coveruri după cele mai cunoscute hituri din lume.

Cu toate că a fost mult timp un burlac, Horațiu Adrian Cuc, cunoscut de public după pseudonimul Cucu, pare că și-a găsit fericirea în brațele unei tinere care reușește să întoarcă toate privirile.

Cine este și cum arată iubita lui Cucu de la Noaptea Târziu | Foto

Cucu de la Noaptea Târziu este, cu siguranță, un bărbat fericit! De la o vreme, artistul publică fotografii în care este surprins în compania Rebeccăi Stănescu, o superbă domnișoară pe care o soarbe din priviri.

Potrivit imaginilor publicate pe contul personal de Instagram, tânăra nu doar că este în pas cu moda, dar, când are ocazia, preferă să pozeze senzual, în costume de baie, mai ales că are un trup de invidiat, completat de un tatuaj extrem de provocator.

La rândul ei, șatena publică fotografii care o surprind în compania iubitului ei, semn că relația lor este una cât se poate de serioasă. În una dintre imagini, Rebecca Stănescu îl privește pe Cucu de la Noaptea Târziu, în timp ce el zâmbește, semn că sunt tare fericiți împreună.

Ce a spus Cucu de la Noaptea Târziu despre Bie Adam, la șapte ani de la despărțire

Cucu de la Noaptea Târziu și Bie Adam au format un cuplu în anul 2015, însă și-au dat seama că nu sunt potriviți în calitate de iubiți, ci mai degrabă de prieteni. Cu toate acestea, cei doi au luat pe toată lumea prin surprindere, după ce au hotărât să se mute la acea vreme împreună:

„Eu aveam 22, ea avea 19, cred. Culmea, că multă lume nu știe, asta s-a întâmplat după ce noi ne-am despărțit, adică la vreo șase luni noi ne despărțiserăm și am rămas prieteni. Noi înainte să fim împreună, eram prieteni foarte buni. Ne-am combinat, ne-am dat seama că nu merge și că ar fi mai bine să mergem pe drumuri separate când vine vorba de relație, dar prieteni am rămas și am colaborat pe partea asta de vloggosferă. Și noi ne-am mutat la vreo șase luni după ce ne-am despărțit, ea trebuia să se mute la București și își căuta încă un om cu care să stea într-o casă, pentru că era o casă mai mare, și mi-a zis mie dacă vreau. (...) Toată lumea zicea că e ciudat și toată lumea credea că noi, în timp ce stăteam în casă, făceam și alte chestii, dar nu, crede-mă. A fost pur și simplu prietenie și am fost colegi de casă.”, a dezvăluit Cucu de la Noaptea Târziu, într-un interviu pentru Cancan.