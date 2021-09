Cine e Cucu, colegul lui Cuza si Emi de la Asia Express, sezonul 4. Cei trei formează trupa „Noaptea târziu”

Cucu este colegul de trupă al celor doi concurenți din noul sezon Asia Express, Cuza și Emi. Însă și el este la fel de cunoscut ca și colegii săi, aceștia fiind și cei mai buni prieteni, încă de când au lansat proiectul „Noaptea târziu”.

Cucu de la Noaptea Târziu, colegul de trupă al lui Cuza și Emi de la Asia Express, cunoscut pentru parodiile muzicale de pe Youtube

Proiectul Noaptea Târziu a luat viață în urmă cu peste 7 ani, atunci când trei băieți, prieteni de mai mulți ani, s-au hotărât să parodieze piesele în vogă din toată lumea. Parodiile trupei abordează subiecte precum stereotipurile sociale, terminarea facultății și a liceului, dar și infidelităție din cuplu. Totodată, canalul conține și o secțiune de vlogging și de mici scenete pline de umor.

Citește și: Cine este Cuza de la Asia Express 2021. A devenit faimos cu melodiile-parodie ale trupei Noaptea Târziu

Horațiu Cuc, cunoscut de public după pseudonimul Cucu, este originar din satul Topa de Criș, județul Bihor. Cucu, în vârstă de 28 de ani, a studiat la Facultatea de Litere, secția de Limbi Străine. Pasiunea pentru comedie și muzică, l-au făcut să se alăture proiectul artistic și de umor Noaptea târziu.

„La început a fost destul de urât, am avut 7 like-uri și 7 dislike-uri, ne-am pus să dormim am zis că îl ștergem mâine, că ne facem de râs, dar dimineață când m-am trezit am început să primesc mesaje și am zis că o să continuăm cu Noaptea târziu”, declara Cucu în urmă cu mai mult timp despre proiectul celor trei băieți, potrivit viva.ro.

Și colegul lui, Cuza, a avut câteva declarații cu privire la trupa Noaptea Târziu, în urmă cu mai muți ani:

„Dacă ştiam că o să avem atâta succes, poate că ne gândeam la alt nume. Dar şi pe noi succesul ne-a luat prin surprindere. Adevărul e că noi ne-am apucat de proiectul ăsta pentru a fi cunoscuţi la noi în facultate, pentru a avea mai mult succes la fete, nu ne gândeam să fim formatori de opinie, sau ceva. Abia apoi, odată cu notorietatea, am realizat că trebuie să fim mult mai responsabili, iar celebritatea vine la pachet şi cu o serie de obligaţii', spunea Cuza, potrivit sursei citată mai sus.

Numele trupei a venit în paralel cu perioada în care aceștia erau studenți și apucau să se filmeze doar noaptea târziu, de aici și numele. Cei trei au reușit să strângă pe canalul lor de Yputube o comunitate formată din aproape 2 milioane de urmăritori.

Citește și: Cine este Emi de la Asia Express 2021. Cum a devenit faimos în lumea divertismentului românesc

Cuza și Emi formează o echipă în noul sezon Asia Express 2021

Cuza și Emi au avut curajul să își testeze limitele și să se provoace în cea mai dură experiență tv a momentului. Show-ul Asia Express a adunat cele mai în vogă vedete ale momentului pentru a le testa răbdarea și rezistența.

„Plecarea în Asia Express deja mi-a stârnit emoţii pe care nu credeam că sunt capabil să le simt sau că le am. Abia aştept să trăiesc experienţa asta pe pielea mea; sunt convins că îmi va fi greu, dar îmi voi crea nişte amintiri pentru o viaţă. Am decis să mergem în Asia ca să îmi testez prietenia cu Emi. Dacă ne înţelegem şi acolo, o să îl cer de prietenul meu cel mai bun!! Sper să stăm cât mai mult în concurs’, a declarat Cuza, despre plecarea la Asia Express.

Primele episoade din Asia Express | Drumul Împăraților sunt disponibile pe Antena PLAY! Tot ce vrei e să dai PLAY