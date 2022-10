Cine este iubita lui Emilian de la Te cunosc de undeva!. Cum arată tânăra care i-a furat inima artistului mult râvnit

Emilian este unul dintre cei mai în vogă și îndrăgiți artiști ai momententului. Participarea sa la Te cunosc de undeva! nu a făcut decât să-i aducă și mai multe admiratoare, printre care și jurata Andreea Bălan. Vedeta nu s-a ferit să recunoască faptul că îl apreciază pe acesta atât pentru fizicul său bine lucrat, dar și pentru talentul de care dă dovadă în show-ul transformărilor. Și totul a culimant cu un pupic pe buze între cei doi, în cea de-a șaptea gală din 22 octombrie 2022.

Cine e iubita lui Emilian de la Te cunosc de undeva!. Artistul a cucerit-o cu gesturile sale romantice

Cum era de așteptat, gestul dintre cei doi a stârnit rumoare și mulți s-au întrebat dacă nu cumva există ceva între aceștia. Ei bine, nu. Emilian are deja o iubită pe care, se pare a cucerit-o cu gesturile sale de romantic incurabil.

Cântărețul trăiește, de aproximativ un an, o frumoasă poveste de dragoste alături de o tânără pe nume Theodora. Acesta este îndărgostit până peste cap de frumoasa blondină și are planuri mari alături de ea. Mai mult, Emilian se afișează adesea alături de aceasta pe rețelele de socializare și chiar a vorbit, în câteva rânduri despre cea care i-a furat inima.

Deși nu face parte din peisajul artistic, iubita lui Emilian nu e străină de peisajul monden. Aceasta este pasionată de fashion și design vestimentar și chiar îl ajută pe artist să își aleagă ținutele potrivite pentru evenimentele la care participă.

Judecând după pozele din mediul online, cei doi sunt extrem de fericiți, deși de-a lungul timpului s-a zvonit că artistul ar avea o relație cu Bibi și chiar cu Mira. Întrebat recent, într-un interviu, despre gelozia iubitei sale, el a dezvăluit că cea mai importantă este încrederea.

„Și dacă e geloasă, ce putem să facem? Mai are și ea momente de gelozie, că e om, e normal, dar ea înțelege încet, încet, faptul că eu sunt artist, că există foarte multă lume care mă place, care îmi admiră munca și așa mai departe. Din felul în care sunt eu, încerc să o asigur că nu se poate întâmpla nimic mai mult și totul este OK. Atâta timp cât eu am încredere în ea, trebuie și ea să aibă încredere în mine și în noi, în primul rând”, a mărturisit Emilian pentru EGO.ro.

„Poate fi destul de greu, nu zic că nu, dar ți-o asumi. Adică, în momentul în care vrei să ai o persoană lângă tine, fie că vorbim de artiști sau nu, trebuie să muncești pentru relația aia”, a mai adăugat artistul.

Cum a cunoscut-o Emilian pe iubita lui și cum a reușit să o cucerească

Ca orice artist, Emilian este și el un romantic incurabil și știe pe ce să mizeze atunci când vrea să cucerescă inima unei domnișoare. Potrivit Viva.ro, ei s-au cunoscut chiar în mediul online, iar el a fost cel care a făcut primul pas.

„Cred că ne-am cunoscut pe Instagram, i-am scris eu, îi scrisem acum trei ani, nu îi mai scrisem ulterior nu știu de ce, iar după i-am scris iar și aia a fost”, a dezvăluit acesta.

„E de un an deja treabă. Am cucerit-o cu flori, cu gesturi frumoase', a mai povestit Emilian, potrivit sursei menționate anterior.

Cu toate acestea, deși relația lor merge foarte bine în continuare, ei nu locuiesc încă împreună și vor să ia totul cu pași mărunți.

„Nu, nu, să nu exagerăm (n.r. dacă au planuri de nuntă și copii). Nu locuim împreună, locuim separat, dar lucrurile merg foarte bine', a mai spus artistul.

