Cine este și cum arată Dorin, fratele lui Dani Oțil

Dorin Oțil are o familie minunată!

Dani Oțil are unul dintre cei mai minunați frați. Dorin a avut mai mult noroc în dragoste decât simpaticul prezentator de la Neatza. Acesta are o soție superbă și un copil de-a dreptul adorabil.

Dani Oțil a lipsit de la botezul nepoatei sale, pentru că a avut un concurs, însă așteaptă să meargă la evenimentul următorului nepot. "Nu am fost pregătit mental și o aștept pe a doua. Eu plâng în biserică. Am plâns la nuntă. Nu am putut să mă duc, pentru că am avut etapă la Sinaia", a mai adăugat el.

Pe Dani Oțil îl puteți vedea în fiecare zi de luni până vineri, de la 8:00, la "Neatza cu Răzvan și Dani", pe Antena 1.