Cine este și cum arată fratele discret al lui Randi. Puțini știu despre Alexandru Ropcea

Iar cel mai greu, cel puțin pentru Randi, a fost unul de cumpănă, când educația părinților a dat măsura acțiunilor și a consecințelor. „Când părinții l-au prins pe Alexandru în adolescență că fuma și că mai lipsea de la ore să joace biliard, eu am venit la pachet. Pentru că tata ne-a ținut, și lui și mie, un discurs foarte serios din care am trăit cu impresia că am rămas fără sprijinul, atenția și educația lui. Chiar ne-a spus că ne va da din acel moment o indemnizație foarte mică, să ne descurcăm cu ea. Alexandru era în clasa a 9-a, eu eram mai mic”. Iar acea lecție a fost una importantă, pentru că amândoi consideră că multe dintre calitățile lor, printre care și responsabilitatea, s-au format tocmai datorită educației părinților.

Dintre alte atuuri, cu care se completează, Randi spune că i-ar fi plăcut să aibă și el „claritatea mentală și o prezență a momentului, așa cum are Alexandru. Mi-ar plăcea să fiu și eu mai pragmatic uneori, să știu să citesc un contract. Și, în general, să fiu la fel de citit ca el. Lui i-au plăcut cărțile mai mult decât mie, în copilărie. Eu mai recuperez acum!". În vreme ce Alexandru adaugă că și el și-ar fi dorit să cânte și să compună la fel de bine ca fratele său. Însă, mărturisește că vocea de artist a revenit doar unuia dintre ei, în totalitate.

Cei doi frați au numeroase planuri pentru perioada ce urmează, mai ales că Randi pregătește o serie de lansări de piese și un album.