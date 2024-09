Cine o ajută pe Vlăduța Lupău cu fiul său cel mic. Ce sacrificiu a făcut artista pentru băieții săi

Vlăduța Lupău este o mămică fericită și împlinită. În urmă cu aproximativ 3 luni, interpreta de muzică populară aducea pe lume cel de-al doilea copil, un băiețel perfect sănătos. Iată cine o ajută pe artistă în creșterea micuțului său.

Vlăduța Lupău și Adrian Rus formează un cuplu de mulți ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi băieți minunați. Iair are 2 ani și Isaia, mezinul familiei, are aproximativ 3 luni. Cei doi încântă privirile fanilor din mediul online cu ipostazele adorabile în care se lasă pozați.

De când a rămas însărcinată pentru a doua oară, interpreta de muzică populară a renunțat la multe proiecte și eveniment. Pentru că își dorește să revină rapid pe scenă, Vlăduța Lupău primește un mare ajutor de la soțul său în creșterea micuților săi.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artistei îi este destul de greu să plece de acasă, mai ales când are un bebeluș care o așteaptă. În urmă cu puțin timp, vedeta dezvăluia că a făcut sacrificii pentru minunile din viața ei.

Un lucru este cert, Vlăduța Lupău are un ajutor de nădejde atunci când trebuie să onoreze diferite evenimente. Iair și Isaia nu rămân doar cu tatăl lor acasă, ci și cu un alt membru al familiei fără de care artistei i-ar fi foarte greu să își crească micuții.

Cine se ocupă de fiul cel mic al Vlăduței Lupău atunci când artista trebuie să se prezinte la concerte sau evenimente importante

Atunci când mama lor trebuie să fie prezentă la un eveniment important sau un concert planificat de mult timp, micuții rămân în grija bunicii. Se pare că Vlăduța Lupău primește un mare ajutor din partea familiei.

De curând, interpreta și-a putut face apariția la concertul aniversar al lui Adrian Minune, care a avut loc pe 24 septembrie 2024. Chiar dacă s-a bucurat din plin de invitația primită din partea artistului și de atmosfera spectaculoasă, Vlăduța Lupău a stat cu gândul numai la micuții ei.

„Sunt onorată că Adrian m-a invitat la ziua lui. Am emoții mari pentru că sunt pentru prima oară lângă el și nu am repetat! Băieții sunt pe mâini bune, i-am lăsat acasă cu bunica și tăticul lor. Mă gândeam să-l iau pe cel mic cu mine dar este foarte greu. Imediat după ce cânt, am plecat la Cluj. Dacă nu te ajută familia și cei de acasă, partenerul, ca artist, când ai copii mici, nu prea poți să pleci de acasă.

E puțin greu acum, e o diferență mică de vârstă între ei. Eu zic că m-am refăcut. Cel mic are acum 2 luni, iar după două săptămâni de la naștere am mers la evenimente”, a povestit Vlăduța Lupău, potrivit click.ro.

Ce sacrificiu a făcut Vlăduța Lupău de dragul celor doi copii ai săi

Pentru a petrece mai mult timp alături de micuții săi, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă, Vlăduța Lupău a renunțat anul acesta la concertul tradițional „Vin acasă de Crăciun!”. Acest proiect necesită multă pregătire, iar artista își dorește să acorde mai multă atenție familiei sale.

„Aveam multe proiecte iarna și în fiecare an, concertul meu cu o tradiție de 8 ani, „Vin acasă de Crăciun", dar nu mai reușesc să îl pun în scenă anul acesta. Băiețelul este mic și cea mai mare realizare de anul acesta este el și am decis să mă dedic lui. Acum balanța înclină spre familie dar de la anul, forță”, a mai povestit ea, conform sursei citate mai sus.