Claudia Pătrășcanu, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu. Ce mesaj a transmis, după ce a fost jignită de blondină

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu nu a luat sfârșit. Fosta soție a lui Gabi Bădălău nu s-a putut abține după afirmațiile făcute de blondină în urmă cu puțin timp, motiv pentru care îi dă o nou replică dură.

Cântăreața nu a rămas indiferentă jignirilor aduse de iubita afaceristului. Aceasta a spus totul, fără ezitare, prin intermediul unor noi declarații. De altfel, Claudia Pătrășcanu a scos toate „armele” în scandalul cu fosta asistentă TV.

Claudia Pătrășcanu, replică dură după jignirile aduse de Bianca Drăgușanu. Ce mesaj a transmis artista

La scurt timp de la interviu Biancăi Drăgușanu pentru Antena Stars, unde a vorbit despre fosta soție a iubitului său, Claudia Pătrășcanu îi oferă o nouă replică acidă blondinei. Cântăreața a transmis un mesaj prin care și-a dorit să lămurească situația în care se află.

Așadar, Claudia Pătrășcanu a declarat că nu are nimic de împărțit cu fosta asistentă TV, motiv pentru care fiecare ar trebui să își vadă de drumul săi. Mai mult decât atât, aceasta a susținut că nu a jignit-o pe divă.

„Nu vreau să intru în polemici cu omul acesta. Eu ce am avut de spus a fost legat de ceea ce ține de copiii mei, ce își doresc ei, ce simt ei și sunt singura care are dreptul să vorbească despre copiii mei, eventual și Gabi că e tatăl lor. Eu nu am nimic de împărțit cu această femeie, eu cred că ea trebuie să stea în pătrățica ei, eu în pătrățica mea. Eu sunt singurul om care vorbește despre copiii mei, despre ceea ce simt ei, eu nu am jignit-o, eu n-am zis absolut nimic. Nu știu de ce mă tot jignește, nici nu-mi pasă, vreau să stau departe”, a mărturisit ea, potrivit spynews.ro.

Ce a spus Bianca Drăgușanu, după acuzațiile aduse de Claudia Pătrășcanu

În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, Bianca Drăgușanu și-a făcut apariția în platoul Antena Stars pentru a discuta despre acuzațiile Claudiei Pătrășcanu. Artista a susținut că a primit mai multe amenințări din partea fostei asistente TV.

„Am dat și eu două declarații în urma unui context în care am fost provocată, din nimic, fără niciun motiv, am fost provocată de această femeie, căreia nimeni nu are nimic cu ea, nimeni nu i-a greșit cu ceva.

Pur și simplu, eu am venit să vorbesc despre mine, iar la ora prânzului m-am trezit atacată de o veche poveste, în care nu mă regăsesc absolut deloc deoarece eu cu femeia asta nu am avut niciodată nimic de împărțit, eu cu femeia asta nu am avut nimic de vorbit”, a declarat blondina la Antena Stars.

„M-a sunat de foarte multe ori, foarte multe mesaje chiar acum înainte de Crăciun, dar nu vreau să intru în detalii. L-a sunat și pe Victor, tatăl copilului meu din care a creat o poveste. Pentru că nu mai bagă nimeni în seamă, asta e părerea mea, s-a trezit vorbind despre mine atacându-mă și spunând lucruri urâte. (...) Când prostia e combinată cu răutatea…”, a mai adăugat ea.

