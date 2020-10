Cleopatra Stratan, cerută în căsătorie chiar de ziua ei! Cum arată inelul de logodnă pe care i l-a oferit Edward Sanda

''A spus Da! #Iubireaviețiimele'', a scris cântărețul Edward Sanda în dreptul postării de pe Instagram.

Reacțiile din partea altor vedete cunoscute din showbiz nu au întârziat să apară. Randi, Nicole Cherry sau Doinița Oancea au fost printre primii care i-au felicitat pe cei doi amorezi.

Dar alegerea inelului potrivit nu a fost deloc o misiune ușoară pentru tânărul în vârstă de 23 de ani. Totuși, a avut un ajutor de nădejde în persoana mamei sale.

„Inelul este unul dintre cadourile pe care i le-am oferit. Sincer, nu a fost ușor să-l găsesc pe cel ideal. Și eu sunt surprins de mine. Recunosc, mama mea a fost complice, ea m-a ajutat. A fost foarte greu. Am stat o zi întreagă să caut inelul, ba mai mult, se întâmpla să intru de cinci-șase ori în același magazin că tot aveam idei, mă răzgândeam. Când l-am văzut pe cel pe care îl are acum pe deget am zis că acesta este. Nu am știut nicio măsură și sincer am avut emoții pentru că nu știam dacă o să-i vină sau nu. Aseară am avut și eu o surpriză, că i se potrivește”, a spus Edward Sanda, potrivit Libertatea.ro.