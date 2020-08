Cleopatra Stratan, mesaj fierbinte pentru iubitul său, pe Instagram! Ce i-a transmis lui Edward Sanda: „Sâmbătă seara ne-ncingem ca vara”

Se spune că luni Aduce minuni, Doar dacă marți Cu mine te-mparți Ca miercuri să fie O zi dintr-o mie Iar ziua de joi Va fi plină de noi Căci ziua de vineri E fără rețineri! Și sâmbătă seara Ne-ncingem ca vara Iar duminică mai mult O luăm de la-nceput! ❤️ #love @edwardsandaofficial

A post shared by Cleopatra Stratan (@cleopatrastratan) on Aug 4, 2020 at 2:52am PDT