Cleopatra Stratan și Edward Sanda au aniversat un an de la nuntă. Cum își alintă cântărețul soția. „Te iubesc infinit...”

În luna august a anului trecut, Cleopatra Stratan și Edward Sanda își uneau destinele într-un decor de vis, alături doar de prieteni și de cei familie. Artiștii nu și-ar dorit o nuntă tipică, dar s-au distrat foarte tare într-una dintre cele mai importante zile din viața lor.

Acum, ei sărbătoresc un an de la frumosul moment și nu puteau să lase să treacă nemarcat acest eveniment. Atât fiica lui Pavel Stratan, cât și soțul ei și-au transmis mesaje emoționante cu ocazia aniversării.

Cum o alintă Edward Sanda pe Cleopatra Stratan. Cei doi sărbătoresc un an de la nuntă

Pentru a marca faptul că a trecut un an de la ziua cea mare, Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au transmis cuvinte emoționante în mediul online. Amandoi au folosit aceeași imagine, de la nuntă, în care ea poartă superba rochie de mireasă, iar el costumul de mire, pe fundalul unui apus de poveste.

Însă, fanii tânărului cuplu au mai observat un detaliu, cu această ocazie. În declarația de dragoste pe care cântărețul i-a făcut-o frumoasei sale soții, el a dezvăluit și cuvintele cu care o alintă pe Cleo.

Se pare că acesta i se adresează soției sale cu apelativul „Regina mea”, iar admiratorii au sesizat imediat acest aspect.

„1 an de când am spus “Da”! Te iubesc infinit Regina mea! 1 an plin de trăiri și sentimente unice! Mulțumesc ca exiști in viața mea în fiecare zi!”, a fost mesajul transmis de Edward Sanda, pe contul de Instagram.

„Te iubesc dintotdeauna pentru totdeauna! Astăzi împlinim 1 an de când ne-am unit oficial destinele!”, a scris și Cleopatra Stratan, pe rețelele de socializare, în descrierea aceleiași imagini din ziua cea mare.

Ulterior, ei au mai împărtășit cu urmăritorii lor încă o imagine și au dezvăluit cum și-au petrecut aniversarea. Potrivit acesteia, se pare că Edward Sanda și Cleopatra au sărbătorit „la înălțime”, servind o masă romantică, într-una dintre cele mai înalte clădiri din București, cu o priveliște de vis.

„1 an plin de trăiri și sentimente unice! Mulțumesc ca exiști in viața mea in fiecare zi!

Te iubesc @cleopatrastratan !”, a mai scris cântărețul.

