Șoc în showbiz! Cocuța, plină de vânătăi! Bogdan Boantă și-a mușcat colega de braț! " Am stat și am îndurat" | Video

Vreți să vedeți? În premieră la televizor, Să știți ca e vara și afară e foarte cald si m-aș fi îmbrăcat cu ceva mult mai subțire, dar nu am putut, pentru că..." a explicat Cocuță, în direct, în timp ce și-a aratat vânătaia de pe braț, pe care i-a produs-o Bogdan Boantă.

După divulgarea acestui lucru, Boantă a ținut să precizeze că a fost din dragoste, și a explicat cum s-a întâmplat, de fapt, incidentul.

"Deci, mâine în toate ziarele o sa apara: Boantă a batut-o pe Cocuța. Știi când ți-e foarte drag un om si vrei sa-l.... Am prins-o așa si în momentul ală și-a tras mâna și mi-a scăpat."

Cocuța a completat, din ce cauză a suporta mușcătura colegului sau.

Eram cu un copil de față și nu am vrut să-l sperii, și atunci am stat și am îndurat, a completat Cocuuța.