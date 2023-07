Coldplay va susţine un al doilea concert în România, după ce fanii au epuizat deja primele bilete. Când va avea loc

Trupa Coldplay va susţine un al doilea concert în România, la 13 iunie 2024, tot pe Arena Naţională. Primul concert va avea loc la 12 iunie, tot pe Arena Naţională.

"Music of the spheres world tour" începe la Atena, pe 8 iunie şi se încheie în 30 august, la Dublin.

"Datorită cererii incredibile, a doua dată a turneului mondial Music Of The Spheres a fost adăugată pe 13 IUNIE la Arena Națională în Bucureşti", au anunţat organizatorii evenimentului, EMagic, relatează News.ro .

