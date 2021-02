Conchita de România, la brațul unui mare afacerist căsătorit cu o femeie celebră. “Dudu” vrea să renunțe la două coaste

Cei doi se știu de aproape un deceniu, dar au avut o relație doar de câțiva ani. Dragostea dintre cei doi bărbați s-a terminat în urmă cu puțin timp, dar se pare că "Dudu", zis și Conchita de România visează să se împace cu el: "Lăutarul va rămâne dragostea vieții mele".

Pentru că lăutarul avea o familie, nu a mai putut continua relația cu "Dudu": "Iubitul care mi-a luat casa este proaspăt divorțat". Fosta soție a acestuia este și ea celebră, după spusele lui Dudu, apare în videoclipuri muzicale.

"În tot timpul ăsta în care eu am avut alte relații, el a fost singurul bărbat care m-a susținut. Eu sunt o persoană mai depresivă de felul meu. Într-o relație sunt foarte afectuos și mă pun pe tavă. Mă retrag din anturaje, din viața mea, adică mă dedic mai mult ca o femeie în relația mea. M-a susținut financiar. Am tot ce am datorită lui, nu mi-e rușine să recunosc", spune Conchita de România, la Antena Stars.

Relația Conchitei de România cu lăutarul a fost una asumată, chiar dacă gurile rele spun că cel din urmă ar fi vrut îngropat adevărul.