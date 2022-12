Constantin Enceanu a apărut, pentru prima dată la TV, după operația de la genunchi. Cum se simte: „De doi ani tot trăgeam”

Interpretul de muzică populară a suferit o intervenție chirurgicală la genunchi, la începutul lunii noiembrie, în acest an.

Constantin Enceanu a apărut, pentru prima dată la TV, după operația de la genunchi. Ce a declarat artistul

Cântărețul a fost operat la genunchi, din cauza unor dureri care apăruseră în zona afectată. În sfârșit, după doi ani, artistul s-a hotărât să apeleze la intervenția chirurgicală, după ce a amânat-o atât de mult timp.

Într-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, Constantin Enceanu a povestit cum a decurs totul, mărturisind că s-a încăpățânat să se recupereze destul de repede. Cea care i-a fost alături este chiar soția sa, așa cum s-a întâmplat, de fiecare dată, în căsnicia lor care durează de ani buni.

„Era o operație planificată, pentru că de doi ani de zile tot trăgeam de ea și am reușit în ianuarie să mă hotărăsc și să merg să o planific pentru noiembrie. Am amânat-o din cauza evenimentelor, am tot tras de ea, am tot sperat.

Am plecat cu sufletul deschis și nu am avut nici cea mai mică emoție. Am fost convins că va fi o reușită pentru că avem profesori foarte buni și avem spitale dotate după normele europene. Am plecat cu sufletul deschis'', a spus Constantin Enceanu, pentru Antena Stars.

Constantin Enceanu a plâns la concertul organizat în memoria regretatului Petrică Mîțu Stoian

Petrică Mîțu Stoian a îndoliat o lume întreagă, când s-a stins din viață pe data de 6 noiembrie 2021. Regretatul artist era internat într-un spital din Reșița, după ce se vindecase de COVID-19, însă starea sa de sănătate se înrăutățise.

Anul acesta, colegii de breaslă s-au mobilizat și organizat un concert în memoria sa. Astfel, nume mari s-au aflat pe scenă, în fața a sute de fani, printre care Raoul, Steliana Sima, Mioara Velicu, Niculina Stoican, Gelu Voicu, Emilia Ghinescu, Elisabeta Turcu sau Valentin Sanfira, dar nu numai.

Constantin Enceanu, cel mai bun prieten al regretatului artist, a urcat pe scenă, însă a izbucnit în lacrimi, în fața publicului. Deși trebuia să se odihnească și să ia o pauză după ce a fost externat din spital, cântărețul și-a dorit să urce cât mai repede pe scenă.

„În momentul în care ajungi să cânţi o melodie pe care ai făcut-o din suflet pentru unul dintre cei mai buni prieteni ai tăi, este foarte greu să îţi stăpâneşti lacrimile. Mai ales că eu veneam după o perioadă de covalescenţă, ştiţi si voi că am avut o intervenţie la genunchi.

Îmi era teamă că nu o să pot să reuşesc să stau în picioare, să cânt pe scenă, măcar melodia asta, pentru că la Sala Palatului acesta a fost motivul pentru care nu am venit. Eram în spital, nu aveam cum (n.r.: să vin), eram la doar câteva zile după intervenţie.

Ori pentru acest spectacol, în memoriam prietenului meu, m-am rugat la Dumnezeu şi am făcut eforturi, credeţi-mă, supraomeneşti!

Noaptea, când mă trezeam, făceam exerciţiile de recuperare, ca să pot sta în picioare, măcar 10 minute la acest spectacol. Ori toate astea şi gândul că tot ce fac, fac pentru unul dintre cei mai buni prieteni şi mai ales că această melodie, mi-a fost foarte greu să o cânt live.

Foarte, foarte greu! De fiecare dată dacă am încercat să o cânt, am cântat o strofă sau două, nu am reuşit să o duc până la capăt!", a povestit Constantin Enceau, pentru Antena Stars, scrie Spynews.ro.

