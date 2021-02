Copii care au devenit faimoși datorită frumuseții lor. Trăsăturile lor perfecte au impresionat o lume întreagă

Acest băiat cu ochi albaștri născut în Marea Britanie a fost declarat cel mai frumos băiat de pe Instagram, conform brightside.me. Totul a început când cineva i-a postat pe Twitter, iar în câteva ore, băiețelul a devenit celebru în întreaga lume.

Acum William este model și își îndreaptă atenția și către industria filmului. În 2016, William Franklyn-Miller, în vârstă de 16 ani, a început să filmeze pentru serialul ''Medici''.

Jordyn Reinle, Statele Unite

Micuța Jordyn face în prezent primii pași în lumea modei, dar a reușit deja să colaboreze cu mărci americane importante, precum Simplicity Patterns, The Children's Place și Kidpik, potrivit brightside. În fotografiile postate pe Instagram, ochii săi albaștri și mari atrag cel mai mult atenția.

Laneya Grace, Statele Unite

Laneya Grace a moștenit frumusețea de la strămoșii săi spanioli, americani și filipinezi. Când avea 3 ani, mama ei era însărcinată cu al doilea copil. În acea perioadă, mama sa s-a decis să o ducă pe Laneya la o agenție de modele ca să o țină ocupată când va sosi bebelușul.

Fotografii au rămas impresionați de micuța cu ochi verzi, care și-a arătat de la început calitățile de model.Laneya, acum în vârstă de 16 ani, se laudă deja cu performanțe uriașe.

Ea are un contract cu Disney și numeroase colaborări cu fotografi celebri și case de modă la fel de cunoscute. De asemenea, frumoasa brunetă a apărut în videoclipul piesei ''Wake Me Up'' din repertoriul artistului Avicii, în 2013.

Colin and Kameron Scott, Statele Unite

După cum se poate vedea cu ochiul liber, Colin și Kameron Scott sunt gemeni. Cei doi băieți blonzi și extrem de chipeși au semnat cu o mică agenție de modele din California, Bensimon Models.

Anastasia Averbukh, Israel

Anastasia este extrem de populară în Israel, acolo unde oamenii îi spun că este cea mai frumoasă fată. Fetița în vârstă de 10 ani este fiica celebrului atlet Alexander Averbukh, în vârstă de 46 de ani. Ea a apărut deja în filme și colaborează cu mărci populare israeliene de îmbrăcăminte pentru copii.

