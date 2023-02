Motivul pentru care Eliza și Cosmin Natanticu nu au devenit părinți până acum. Ce a dezvăluit fosta concurentă de la Asia Express

Eliza și Cosmin Natanticu formează unul dintre cele mai longevive și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de aproximativ 13 ani, iar în urmă cu 4 ani au decis să se căsătorească.

De-a lungul timpului, cei doi au fost foarte rezervați în ceea ce privește viața personală. De altfel, aceștia au luat prin surprindere telespectatorii cu frumoasa poveste de iubire pe care o trăiesc în cadrul reality show-ului Asia Express.

Citește și: Eliza Natanticu, ipostază incendiară într-un costum de baie cu decolteu abisal. Cât de bine arată soția lui Cosmin Natanticu

Pentru că relația lor este una lungă, fanii s-au întrebat care este motivul pentru care Eliza și Cosmin Natanticu nu au devenit părinți până acum. Fosta concurentă de pe Drumul Împăraților s-a decis să lămurească situația și a dat cărțile pe față.

Eliza Natanticu, despre motivul pentru care ea și Cosmin Natanticu nu au devenit părinți până acum

Deși sunt discreți cu viața lor personală, Eliza Natanticu a scos la iveală motivul pentru care nu a făcut un copil până acum. Actrița a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru click.ro faptul că atât ea cât și Cosmin Natanticu își doresc să devină părinți în viitorul apropiat.

„Eu și Cosmin ne dorim un copil, normal, dar nu este după cum vrem noi este după cum vrea Dumnezeu! Noi ne lăsăm în mâna Domnului! Eu zic că El decide, nu noi, dar noi o să mai încercăm în perioada următoare poate – poate cine știe! În Cosmin văd un tătic de nota zece, o latură extraordinară în el în ceea ce privește spiritul patern.

Citește și: iUmor sezonul 13, Gala Premiilor Muzicale. Ce vedetă a câștigat la categoria „Cel mai bogat soț”. Eliza Natanticu a făcut show!

Am văzut un episod cu soțul meu și un copilaș în care Cosmin îi făcea un moment de magie celui mic, am fost fermecată de el și impresionată când am văzut că iubește copiii și cum se comportă cu ei”, a declarat fosta concurentă de la Asia Express, conform sursei citate mai sus.

Cum s-au cunoscut Eliza și Cosmin Natanticu

Eliza Natanticu a dezvăluit că și-a cunoscut sufletul pereche prin intermediul unor prieteni, la o ședință foto. Aceasta a făcut mărturisiri neașteptate despre momentul în care l-a întâlnit pe Cosmin Natanticu.

„De când am participat la Asia am început să ne înțelegem din ce în ce mai bine. Nu ne-am mai certat. (…) Nouă ne-au făcut cunoștință niște prieteni. Ne-au spus că suntem făcuți unul pentru celălalt. Eram la o ședință foto. Nu ne-am plăcut deloc, dar prietena mea a insistat că suntem făcuți unul pentru celălalt. (…) I-am scris să ieșim undeva, dar m-a refuzat pentru că era într-o relație la distanță. La o săptămână mi-a dat mesaj și mi-a zis dacă vreau să ieșim la un suc pentru că nu mai are relație.

Pentru întâlnirea cu el nu m-am aranjat deloc, ca niciodată. În general mă aranjam și eu ca orice femeie. Din prima oră pe care am petrecut-o împreună mi-am dat seama că el este cel mai bun. (…) A venit cu inelul și l-am refuzat. A mai insistat mult după și, într-un final, mi-a zis dacă vreau sau nu să fiu soția lui, așa că am acceptat.”, a povestit Eliza Natanticu la Antena Stars.

Ai episoade noi din serialul-fenomen Lia - Soția soțului meu ▶ Vezi exclusiv online în AntenaPLAY