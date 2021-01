Courtney Stodden s-a căsătorit la 16 ani cu un bărbat de 50. Cum arată azi și ce mai face ”Mireasa Minoră”

”Când eram copil, m-am plimbat prin toată lumea și mi-am apărat fosta căsnicie,” a scris ea pe Instagram. ”Actorul Doug Hutchinson (cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Percy din The Green Mile) s-a căsătorit cu mine când aveam 16 ani. El avea 50. Acum știu că eram abuzată. M-a făcut să cred că eram specială, că asta era o circumstanță unică și specială. Acum știu adevărul. Nu am fost primul copil pe care l-a curtat. Nu eram ”specială”, așa cum m-a făcut pe mine și pe public să credem.”

”Nu eram, de fapt, ”unică pentru el,” a susținut în continuare Stodden. ”După divorț, am aflat că nu am fost prima adolescentă. Și, cel mai rău, nu am fost nici ultima. Mă rog pentru planeta asta și toți copiii! În special pentru cei pe care bărbați ca el îi curtează pentru a se simți importanți, ca apoi să dețină controlul. Misiunea mea e să fie ilegal ca oricine sub 18 ani să se căsătorească. Dar, momentan, mă voi ruga.”

După acuzațiile publicate de Stodden, un reprezentant al actorului a declarat: ”Să nu uităm că domnișoara Stodden mai avea 3 luni până făcea 17 ani când părinții ei au consimțit ca ea să se căsătorească cu domnul Hutchinson în Las Vegas, Nevada.”

”Această uniune a fost legală și consensuală,” a continuat reprezentantul. ”Domnișoara Stodden nu a fost ”pregătită” sau ”abuzată” și avea 21 de ani (un adult) atunci când și-a promovat aniversarea de 5 ani a căsniciei sub semnul Hollywood. Nimeni nu a amenințat-o pe Stodden să facă asta.”

”Dacă domnișoara Stodden crede cu adevărat că ar fi trebuit să mai aștepte un an, până împlinea 18 ani, pentru a se căsători și că e necesară legislație care să interzică mariajul oricui sub 18 ani, aceasta e alegerea ei,” a continuat reprezentantul.

Ce face și cum arată acum ”Mireasa Minoră” Courtney Stodden

De când a început să apară în lumina reflectoarelor, Stodden, acum în vârstă de 26 de ani, a apărut în mai multe reality show-uri, precum Big Brother.

Ea a fost surprinsă recent pe plajă, alături de noul său iubit, un antreprenor milionar, scrie The Mirror.

Tânăra a purtat un bikini alb, pe care l-a folosit pentru a transmite un mesaj important - susținerea ei pentru vicepreședintele SUA, Kamala Harris. Costumul său de baie avea fața politicianul imprimat pe el, spre surprinderea fanilor lui Courtney Stodden, ”Mireasa Minoră”.