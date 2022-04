Cristiano Ronaldo, prima imagine cu fiica nou-născută. Cât de emoționantă este fotografia cu toată familia sa

Deși a trecut prin câteva zile destul de grele, Cristiano Ronaldo a găsit energia și bucuria de a zâmbi într-o fotografie alături de familia sa. Iată cât de frumoși sunt împreună. Fotbalistul a împărtășit cu fanii prima imagine cu micuța lui.

Prima fotografie cu fetița lui Cristiano Ronaldo nou-născută. Cât de frumoși sunt cu toții

Cristiano Ronaldo a publicat pe contul său de Instagram un mesaj sfâșietor în care a împărtășit cu fanii săi faptul că fiul lor a murit la naștere. Gerogina a născut ieri, dar se pare că dintre gemeni, doar fetița a supraviețuit.

După ce a publicat mesajul sfâșietor despre pirderea suferită, Cristiano Ronaldo a revenit pe rețelele de socializare cu o imagine în care a apărut alături de micuța care s-a născut dintre cei doi gemeni, dar și de restul familiei.

„Home sweet home. Gio and our baby girl are finally together with us. We want to thank everyone for all the kind words and gestures. Your support is very important and we all felt the love and respect that you have for our family. Now it’s time to be grateful for the life that we’ve just welcomed into this world”, a scris Cristiano Ronaldo pe internet.

Iată traducerea: „Dulce casă. Gio și fetișa noastră sunt în sfârșit alături de noi. Vrem să mulțumim tuturor pentru toate mesajele frumoase și pentru gesturi. Susținerea voastră este foarte importsntă pentru noi și am simțit iubirea și respectul pe care-l aveți pentru familia noastră. Acum este timpul să fim mulțumitori pentru viața pe care am întâmpinat-o pe acest pământ”, a scris el.

Cristiano Ronaldo a vorbit despre pierderea fiului său

“Vă anunțăm cu regret și tristețe profundă că băiețelul nostru a murit. E cea mai mare durere pe care un părinte o poate simți. Doar nașterea fiicei noastre ne dă putere să trecem peste acest moment cu puțină speranță și fericire în suflet.

Am vrea să le mulțumim medicilor și asistentelor pentru sprijinul lor și grija deosebită. Suntem devastați din cauza acestei pierderi și ne dorim intimitate și liniște în această perioadă dificilă.

Băiatul nostru, ești îngerul nostru. Te vom iubi mereu”, a scris Cristiano pe contul său de Instragram și același mesaj a apărut și pe contul de Instagram al Georginei Rodriguez, potrivit Daily Mail.

Vestea sfâșietoare a îndurerat rudele celor doi și milioane de prieteni și fani și-au exprimat regretul față de evenimentul nefericit din viața lor.

Cristiano Ronaldo nu a jucat la meciul dintre Liverpool și Manchester United, care s-a desfășurat pe 19 aprilie, la scurt timp după ce fotbalistul portughez a avut parte de o adevărată dramă. Totuși, gândurile fanilor lui Liverpool s-au îndreptat către familia îndurerată a lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez a fost însărcinată cu gemeni, însă la naștere doar fetița a supraviețuit, iar Cristiano Ronaldo a anunțat moartea fiului său.

