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Cristina Bâtlan, despre dragoste și noi începuturi după 50 de ani. Mesajul transmis după ce s-a căsătorit: „De ce să mai aștepți?”

Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani cu Traian. Femeia de afaceri a publicat imagini de la cununia civilă și un mesaj emoționant.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 09:34 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 10:11
Cristina Bătlan, despre dragoste și noi începuturi după 50 de ani. Mesajul transmis după ce s-a căsătorit: „De ce să mai aștepți?” | Instagram
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Cristina Bâtlan traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Femeia de afaceri din România s-a căsătorit la vârsta de 53 de ani și se bucură de un nou început în plan sentimental. Într-un mesaj publicat pe conturile sale de socializare, Cristina a povestit ce a însemnat această experiență pentru ea și cum privește căsătoria după vârsta de 50 de ani.

Cristina Bătlan, despre dragoste și noi începuturi după 50 de ani

„Cine spune că la 50+ de ani e prea târziu pentru începuturi frumoase? Eu cred că unul dintre cele mai mari avantaje ale vârstei este că ajungi să te cunoști suficient de bine încât să știi ce îți dorești, ce te face fericită și, mai ales, cu cine vrei să împarți toate lucrurile frumoase din viața ta”, și-a început Cristina postarea din mediul online.

Femeia de afaceri a vorbit despre standardele pe care le are, despre ceea ce își dorește de la o relație, dar și despre cât de fericită este cu alegerea făcută. Aceasta a mărturisit că nu a vrut să mai amâne momentul și că a primit cu mult entuziasm noua etapă din viața sa.

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„Când știi ce vrei, de ce să mai aștepți? Așa că am spus DA! Cu multă bucurie, emoție și entuziasm pentru tot ce urmează. Vreau să împărtășesc cu voi această experiență, nu doar pentru că este un moment important din viața mea, ci și pentru că îmi doresc să vă încurajez să aveți curajul să trăiți așa cum vă doriți, indiferent de etapa vieții în care vă aflați. Iar dacă vi se pare frumos acest început, abia aștept să vedeți ce a urmat”, a transmis femeia de afaceri în mediul online.

Alături de mesajul său, Cristina Bâtlan a publicat mai multe fotografii din ziua nunții. Astfel, femeia de afaceri și partenerul său, Traian, și-au oficializat relația la Starea Civilă, în cadrul unei ceremonii discrete, la care au participat doar persoanele apropiate.

Cristina și-a dorit să îi aibă alături pe cei dragi și să se bucure de aceste momente într-un cadru restrâns. De altfel, ea și Traian au preferat să-și țină povestea de iubire departe de ochii curioșilor de-a lungul timpului.

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Cristina Bâtlan este la a doua căsătorie

Pentru Cristina Bâtlan, acesta este al doilea mariaj. Anterior, femeia de afaceri a fost căsătorită cu Roberto Bâtlan, de care a divorțat în anul 2018. Cei doi au împreună un fiu.

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Mai multe fotografii

Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate, foștii soți au păstrat o relație bună. În prezent, Cristina își scrie un nou capitol al poveștii de iubire și pare mai fericită ca niciodată alături de soțul său, Traian.

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