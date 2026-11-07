Cristina Bâtlan s-a căsătorit într-un cadru de poveste! Primele declarații ale vedetei / GALERIE FOTO

Cristina Bâtlan s-a căsătorit cu Traian, la 53 de ani. Cum a arătat nunta, ce rochie a purtat și ce a declarat vedeta după ceremonie.

Cristina Bâtlan trăiește un moment special în viața personală. La 53 de ani, cunoscuta femeie de afaceri s-a căsătorit cu partenerul său, Traian. După cununia civilă, care a avut loc pe 5 noiembrie, cei doi și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, pe 7 noiembrie 2026. Vedeta a publicat imagini de la eveniment și a făcut primele declarații despre ziua nunții.

Cristina Bâtlan s-a căsătorit într-un cadru de poveste!

Cristina Bâtlan a început un nou capitol în viața sa. Cunoscuta antreprenoare s-a căsătorit cu Traian, bărbatul alături de care și-a refăcut viața sentimentală după divorțul din 2018. Cei doi au devenit oficial soț și soție joi, 5 noiembrie 2026, în cadrul unei ceremonii civile organizate la Primăria Sectorului 1 din București. La eveniment au participat nașii, membrii familiei și câțiva prieteni apropiați. Sâmbătă, 7 noiembrie, Cristina Bâtlan și Traian au avut parte de un alt moment important: cununia religioasă.

Cristina Bâtlan, primele declarații după nunta cu Traian

Articolul continuă după reclamă

La 53 de ani, Cristina Bâtlan se bucură de o nouă etapă a vieții sale. Antreprenoarea a împărtășit cu urmăritorii săi imagini de la nuntă și a vorbit despre bucuria de a sărbători alături de cei dragi: „Noi începuturi pot avea loc oricând în viața ta!”, a transmis vedeta pe Instagram. Cristina Bâtlan a povestit că a avut alături familia și prietenii și s-a declarat recunoscătoare pentru vremea frumoasă din ziua nunții, după săptămânile ploioase.

Cum a arătat Cristina Bâtlan în ziua nunții

Pentru cununia civilă, femeia de afaceri a ales o rochie albă din dantelă, completată de pantofi albi, o coafură elegantă și un machiaj natural. La rândul său, Traian a optat pentru un costum negru, asortat cu o cămașă albă. Și pentru ceremonia religioasă, Cristina Bâtlan a ales o rochie de mireasă elegantă, cu un design simplu.

Decorul nunții a atras atenția prin combinația de auriu, negru și roșu, dar și prin aranjamentele cu pene.

Cristina Bâtlan și-a refăcut viața după divorț

Antreprenoarea a divorțat în 2018 de Roberto Bâtlan, tatăl fiului său. Ulterior, a preferat să păstreze discreția în privința relațiilor sentimentale. Cristina Bâtlan și Traian s-au logodit în urmă cu câțiva ani, în timpul unei călătorii la Veneția. Cererea în căsătorie a avut loc chiar de ziua ei de naștere. Acum, cei doi au făcut pasul cel mare, iar imaginile publicate de vedetă oferă o privire asupra evenimentului care a marcat începutul căsniciei lor.