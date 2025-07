Cu ce probleme s-a confruntat Cristina Ich după o procedură estetică populară. Ce reacții adverse a avut: „Greșeala mea a fost...”

Cristina Ich a dezvăluit problemele cu care s-a confruntat după ce a apelat la o procedură estetică populară. Se pare că influencerița nu a urmat recomandările specialiștilor și a avut parte de reacții adverse.

Cristina Ich este destul de activă în mediul online. Pentru că are o legătură specială cu fanii săi, influencerița nu a ezitat să le povestească despre situația delicată prin care a trecut.

De curând, aceasta a apelat la o procedură estetică populară în rândul româncelor: injecții care ajută la eliminarea celulitei. Deși intervenția este destul de eficientă, Cristina Ich a suferit reacții adverse din cauza faptului că nu a urmat recomandările specialiștilor.

Ce i s-a întâmplat Cristinei Ich după ce a făcut injecții pentru celulită

Problemele au început să apară pentru influenceriță la scurt timp de la procedura estetică, pentru că nu a făcut drenaj și nu a purtat ciorapi de compresie. Așadar, tânăra s-a confruntat cu reacții adverse, iar recuperarea nu a fost deloc ușoară.

„Din păcate, am avut un efect advers la aproximativ trei săptămâni după acele injecții, pentru că nu am făcut drenaj și nu am purtat ciorapi de compresie. Am auzit că sunt foarte bune, multe prietene mi-au spus că au rezultate excelente, de-asta le-am încercat și eu. Din păcate, pentru mine a fost un dezastru”, a spus Cristina Ich pe Instagram, conform unica.ro.

Bruneta a dezvăluit că nu avea nevoie neapărat de această intervenție estetică, însă a apelat la ea în urma recenziilor pozitive.

„Injecțiile pe care le-am făcut, în general, sunt foarte bune pentru celulită, mai ales dacă ai probleme cu greutatea. Eu le-am făcut mai mult ca un moft. Greșeala mea a fost că nu am făcut drenaj imediat după și că nu am purtat ciorapi de compresie. Așa am ajuns să am pielea cu valuri, țesutul s-a subțiat și pielea nu mai avea pe ce să se sprijine. Mi-a luat trei luni să mă recuperez”, a mai completat influencerița.

De asemenea, Cristina Ich a ținut să puncteze faptul că injecțiile pentru celulită nu sunt periculoase. Mai mult, aceasta le-a oferit un sfat prețios celor care o urmăresc în mediul online și își doresc să treacă pragul medicului estetician pentru o astfel de procedură: să urmeze cu atenție recomandările specialiștilor.

„Referitor la PB Serum, am ceva de specificat. Ele nu sunt periculoase, ba chiar sunt eficiente, dar ca să aibă efectul corect trebuie să porți ciorapi de compresie. Eu am trecut peste acest pas. Asta ajută la drenaj, reduce umflătura și face ca pielea să se așeze uniform. Ciorapii ajută la drenaj și reduc umflătura, iar masajele accelerează eliminarea produsului și uniformizează pielea”, a mai spus bruneta pe rețelele sociale, conform sursei citate.

