Cu ce se ocupă fiul Simonei Trașcă la vârsta de 27 de ani, în Canada. Cum se înțelege fosta asistentă TV cu nora ei

Simona Trașcă și-a revăzut fiul din Canada după mai bine de un an. Fosta asistentă TV l-a vizitat în urmă cu puțin timp. Iată ce spune despre profesia lui Fadi, dar și despre relația pe care o are cu nora.

Simona Trașcă este o mamă fericită și împlinită. Deși apare des pe micile ecrane ale publicului, puțini sunt cei care știu că fosta asistentă TV are un fiu de 27 de ani, care s-a stabilit de aproximativ 6 ani în Canada.

De curând, blondina a mers în vizită la băiatul ei, unde a fost așteptată cu o mulțime de cadouri și îmbrățișări. Aceasta nu l-a mai văzut pe Fadi de mai bine de un an, motiv pentru care revedere a fost de-a dreptul emoționantă.

Odată cu revenirea în țară, Simona Trașcă și-a făcut apariția în platoul de la Xtra Night Show unde a vorbit despre fiul său. Fosta asistentă TV a scos la iveală detalii neștiute despre relația pe care o are cu Fadi și nora ei.

Cu ce se ocupă Fadi, fiul Simonei Trașcă, în Canada. Tânărul are 27 de ani

La vârsta de 27 de ani, fiul Simonei Trașcă are o carieră de succes în Canada. Deși nu a vrut să dea prea mult din „casă”, blondina a dezvăluit că băiatul ei este inginer.

„Nu-l văzusem de un an și jumătate. El oricum este înalt. E frumos ca de obicei. Mă bucur că este sănătos. S-a chinuit singur, a avut multă ambiție să facă școală și muncă în același timp. Eu aș spune mai multe despre el, dar nu este cu rețelele sociale și cu televizor. M-a rugat: „Mami, anumite chestii să le ții pentru tine”. Este inginer. Este de 6 ani în Canada. Acolo s-a îndrăgostit, acolo s-a căsătorit. El stă în Alberta, dar este foarte mare Canada.”, a povestit fosta asistentă TV la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Cum se înțelege Simona Trașcă cu nora ei din Canada

Simona Trașcă a mai evidențiat faptul că are o relație deosebită cu Fadi, dar și cu nora ei. Aceasta se înțelege foarte bine cu femeia care i-a devenit soție fiului său.

„Ei se înțeleg foarte bine, și eu mă înțeleg bine cu soția lui. Am învățat-o să facă paste. (...) Eu sunt șefa la fripturi, voi nu știți. I-am făcut ce a avut el poftă. (...) N-are vicii, e prea cuminte: nu fumează, nu bea”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.

De ce nu ar vrea Simona Trașcă să se mute în Canada, alături de fiul său

Simona Trașcă nu se simte pregătită să lase România în urmă. Mai mult, fosta asistentă TV se confruntă cu o situație dificilă. Se pare că stare de sănătate a mamei sale nu este deloc bună.

„Nu sunt pregătită să las România, chiar dacă acolo am camera mea. În ultimul timp am fost îngrijorată în privința mamei mele, nu se simte foarte bine. Am grijă de ea, e mama, o iubesc! Îi e foarte dor de nepot”, a mai zis Simona Trașcă.