Simona Trașcă, imagine rară alături de mama ei. Cum arată femeia care i-a dat viață

Simona Trașcă a publicat o imagine cu mama acesteia, iar fanii au ținut să le transmită imediat câteva cuvinte celor două. Cum arată femeia care i-a dat viață Simonei Trașcă.

Deși este destul de discretă cu privire la viața de familie și nu împărtășește des imagini cu mama acesteia, Simona a publicat recent o fotografie cu femeia care a adus-o pe lume, iar fotografia a făcut înconjurul mediului virtual.

Simona Trașcă, imagine rară alături de mama ei. Cum arată femeia

Simona Trașcă este o prezență cunoscută în lumea showbiz-ului din România, iar aparițiile ale nu au trecut niciodată fără a rămâne memorabile. Vedeta ese cunoscută pentru modul direct de a spune pe nume lucrurilor care o deranjează și niciodată nu se sifește să se facă înțeleasă.

Imaginea a strâns multe aprecieri în rândul fanilor de pe Instagram, complimentând-o pentru cât de frumoase sunt împreună. Blondina a reușit să strângă o comunitate impresionantă formată din peste 150 de mii de urmăritori pe Instagram.

Atașată fotografiei, Simona Trașcă a scris doar un cuvânt care a avut o greutate emoțională puternică. Vedeta a scris „Mama” la imagine.

Fanii au reacționat numaidecât și i-au scris mai multe mesaje prin care i-au transmis cât de frumoase și plăcute sunte împreună: mamă - fiică. „Ce frumoasă este mama ta”, „Să-ți trăiască”, „Parcă semănați un pic”, „Ce frumoase sunteți”, au fost câteva intre mesajele pe care Simona Trașcă le-a primit de la prietenii virtuali.

Simona Trașcă a primit inelul de logodnă într-un club de fițe. Ce s-a întâmplat

Simona Trașcă este cunoscută pentru aparițiile sale extravagante și condimentate din lumea showbiz-ului românesc. Vedeta, care a devenit cunoscută pentru colaborarea din reality-show-ului Fete bune, alături de Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană, a vorbit de curând despre o cerere în căsătorie făcută chiar într-un club de fițe, unde ea se distra alături de câteva prietene.

Simona Trașcă a avut parte de un eveniment neașteptat într-un club de fițe. Aceasta a fost cerută în căsătorie, însă din declarațiile făcute în media, ea l-ar fi refuzat pe bărbatul misterios care a avut curajul să-i ceară mâna. Ba mai mult de atât, ea a mărturisit că cererea în căsătorie ar fi fost doar o glumă.

„Ce mă interesează pe mine cine mă iubește, că eu nu iubesc pe nimeni. Sunt curioasă. Știu deja, mă iubesc aproape toți foștii mei, pentru că na, când ai, nu apreciezi, și după ce pierzi, vezi Doamne, te apucă marea iubire și regretele. Și na, sunt și mulți pretendenți noi, pentru că sunt o femeie liberă, nu am relație și nici nu vreau să am relație, nu simt să accept pe nimeni în perioada asta. Am ieșit cu fetele, eu ies cu fetele, într-adevăr, mai vin foști, mai dau dedicații, mai vin și băieți cu care n-am avut absolut nimic, dar își doresc să avem ceva și încearcă, e normal”, a spus Simona Trașcă pentru Antena Stars.

