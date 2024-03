Cu ce se ocupă Radu Siffredi. Din ce își câștigă banii iubitul Oanei Matache

Oana Matache și Radu Siffredi au format unul dintre cele nouă cupluri care au acceptat provocarea Power Couple România, iar povestea lor a ajuns să fie mult mai bine cunoscută de către public. Însă, cei mai mulți sunt curioși să afle cu ce se ocupă iubitul Oanei, de fapt.

Oana Matache și Radu Siffredi au format unul dintre cele mai nonconformiste cupluri de la Power Couple România. Ei și-au dat silința să ajungă până în etapa finală a show-ului prezentat de Dani Oțil și să demonstreze că au o legătură solidă. Cu toate acestea, viața iubitului Oanei Matache este mai puțin cunoscută de ochii lumii. Iată cu ce se ocupă, dar și ce încasări a avut de la firma la care este asociat!

Din ce își câștigă banii și ce venituri are Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache

Meseria de bază a lui Radu Siffredi este editor video, dar în prezent este și cameraman. Însă, de mic a visat să devină actor, dar a fost nevoit să renunțe la acest vis din cauza accidentului pe care l-a suferit la vârsta de 16 ani.

Pe lângă meseria de cameraman, iubitul Oanei Matache câștigă bani frumoși și de pe urma firmei „FRITFRITFRIPT S.R.L”, la care este 50% asociat. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 30.000 de euro pe an și un profit de 24.000 de euro, potrivit Cancan.

Totuși, Radu Siffredi a avut și alte meserii și a pornit de jos. El a recunoscut, la un moment dat, că a fost nevoit să plece din țară pentru a câștiga bani, unde a muncit ca zidar, a spălat toalete și a fost ospătar, potrivit sursei citate mai sus.

„Eu sunt la bază editor video, așa am început, am lucrat cu streameri cunoscuți: Silviu Faiăr, Zlăvog și am făcut și publicitate și reclame. La momentul de față sunt director of picture, adică filmez. Eu am terminat liceul de teatru și visul meu, de mic, a fost să mă fac actor, lucru pe care am fost nevoit să-l abandonez, pentru că am avut accidentul și mi s-a spus din start că din cauza danturii, nu mai am dicție. Am plecat din țară și am avut niște joburi de care nici nu-mi este rușine: am spălat veceuri, am făcut zidărie, am dus farfurii la masă. Joburi de emigrant”, a dezvăluit Radu Siffredi în mediul online, potrivit Cancan.

Care este numele real al lui Radu Siffredi

Radu Siffredi s-a făcut cunoscut atunci când Oana Matache, sora Deliei, a oficializat relația lor în urmă cu aproximativ un an, după ce a trecut printr-un divorț cu fostul ei soț, Răzvan Miheț.

Așa cum se autointitulează, atât în mediul online, cât și la TV, Radu Siffredi i-a surprins pe mulți atunci când au aflat care este numele lui real de fapt. În buletin, tânărul poartă numele de Radu Mihai Bădilaș și este născut pe data de 11.11.1994.

Potrivit unei publicații, Radu ar fi menționat în mod public pe rețelele de socializare faptul că este un bun partener în viața de cuplu, punând accentul pe „capacitățile și dotările” pe care le are. Totodată, motivul pentru care se prezintă cu numele de „Siffredi” este în strânsă legătură cu starul internațional din industria filmelor pentru adulți, Rocco Siffredi, tânărul susținând faptul că asocierea a fost făcută pe baza lucrurilor pe care cei doi le au în comun.