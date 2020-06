Cu ce se ocupă Ramona, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani! Tânăra a avut o viață demnă de un scenariu de film

Pe lângă faptul că este o cântăreaţă talentată, Ramona de la Clejani e şi o mamă singură. Ea are trei copii de care este foarte mândră. Primii doi îi are împreună cu fostul soţ, de care a divorţat, iar apoi a format un cuplu cu un manelist. Acesta era, însă, cășătorit şi chiar dacă a lăsat-o însărcinată pe Ramona, nu a vrut să renunţe la familia sa. Așa că Ramona îi crește singura pe cei trei copii ai săi.

Detalii jenante ies la iveală! Ce a făcut Jador de frică, după scandalul de la clubul din Mamaia! |VIDEO

„M-am despărţit de fostul soţ, cu care am fetiţele mari, şi am încercat să-mi refac viaţa. Acest băiat, când am început eu să vorbesc cu el, era în top. De atunci am tot ţinut legătura cu el, m-am ataşat de el cu timpul. Câteva luni mai târziu, a venit pe lume fetiţa, care acum are doi ani şi jumătate. A venit fetiţa asta mică. O cresc mai mult eu, el nu are treabă”, a povestit Ramona Manole, într-o emisiune tv, scrie sursa precizată.