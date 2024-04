Cu ce se ocupă Vero Căliman, fosta Fetiță Zurli, după ce a renunțat la rolul din gașcă. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp

Vero Căliman a dezvăluit că lansează un nou proiect după ce a renunțat la rolul Fetiței Zurli. Cu ce se ocupă actrița după ce a părăsit Gașca Zurli.

Vestea că Vero Căliman renunță la rolul Fetiței Zurli și părăsește gașca din care a făcut parte peste 15 ani i-a întristat pe mulți dintre fanii ei. Așa cum a dezvăluit chiar ea, actrița a ales să se concentreze mai mult asupra propriei persoane și a dezvăluit cu ce se ocupă acum. Din fericire pentru cei care o îndrăgesc, tânăra nu a renunțat complet la peisajul artistic și mai mult de atât, a anunțat că lansează un nou proiect.

Ce anunț a făcut Vero Căliman după ce a părăsit Gașca Zurli. Cu ce se ocupă acum fosta Fetiță Zurli

Chiar de Ziua Mondială a Teatrului, Vero Căliman a anunțat că nu renunță la actorie. Printr-o postare publicată pe rețelele sociale, fosta Fetiță Zurli a dezvăluit că este implicată într-un nou proiect.

La scurt timp după ce a plecat din Gașca Zurli, Vero a lansat inițiativă numită “Teatrul la Sat” prin intermedi ul căreia duce arta și în zonele mai puțin favorizare. Aceasta susține că se va folosi de toată experiența acumulată până acum pentru a ajuta copiii de la sate să se bucure de experiența teatrului.

Noul ei proiect va fi lansat chiar pe 1 iunie, de Ziua Copilului.

„Cu sufletul plin de bucurie, vreau să vă spun că am petrecut Ziua Mondială a Teatrului într-un mod cât se poate de potrivit. Am lansat un proiect la care am visat de când mă știu, cu scopul de a aduce copiii de la sat mai aproape de lumea teatrului, de poveștile din spectacole și, mai ales, mai aproape de ei înșiși”, a spus fosta Fetiță Zurli pe contul ei de Instagram.

Când am aflat că in Comuna Jegălia e un primar care își dorește același lucru pentru copiii nu am stat pe gânduri. Împreună am pus la cale proiectul “Teatrul la Sat” Vrem să le oferim copiilor de acolo o altă perspectivă asupra vieții. Vrem să-i inspirăm să citească mai mult și să devină mai curioși, să le facem locul de joacă din ce in ce mai mare.



Şi uite aşa voi face naveta de două ori pe săptămână pentru a duce Teatrul la Sat. Așa cum știu eu mai bine, cu toată bucuria mea şi priceperea mea:



Știu că povestea mea îi va inspira pe copii să viseze chiar și la cai verzi pe pereți. Iar domnului Vasile Aurel vreau să îi transmit că acești copii cu siguranță își vor aminti cine era primar în satul lor atunci când erau mici.



Pe lângă clubul de dansuri, fotbal și lupte libere, de trei ani cei mici au primit instrumente muzicale și participă la competiții cu fanfara. I-am ascultat și eu puțin azi și vă spun sincer că m-au emoționat profund. Iar acum prin Proiectul “Teatrul la Sat” ei vor avea șansa să învețe și să practice joaca de-a teatrul.



Atât vă mai spun pe 1 iunie, avem premieră! Si daca ne iese treaba așa cum cred eu, aduc trupa și la Bucuresti pentru o reprezentatie. :)



Vă mulțumesc tuturor pentru încurajări și pentru susținere❤️”, a mai adăugat.

Veste că Vero Căliman cunoscută pentru rolul principal din Gașca Zurli părăsește grupul a surprins pe toată lumea. Timp de 17 ani, tânără, în vârstă acum de 35 de ani, a adus zâmbete pe chipurile copiilor din toată țara cu energia sa, însă vocea ei inconfundabilă nu va mai fi auzită de acum încolo.

Ulterior și alți doi colegi au plecat din gașcă și chiar au dezvăluit mai multe detalii din „bucătăria” proiectului.