Cătălin Bordea se dedică muncii sale, dar își face timp și pentru micile plăceri. De curând și-a făcut un cadou la care visa de mult timp.

În ultimul timp, viața lui Cătălin Bordea a început să intre pe un făgaș cât de cât normal, acesta trecând prin multe momente traumatizante în 2023. Însă greutățile nu l-au doborât, ci i-au dat oportunitatea să se cunoască mai bine. Mai mult decât atât, și-a oferit câteva momente pentru propriile pasiuni.

Citește și: Cătălin Bordea, imaginea din adolescență în care comediantul este de nerescunoscut. Cum au reacționat fanii

Cu ce-și ”unge” sufletul Cătălin Bordea după divorț. Comediantul are gusturi scumpe

Cătălin Bordea este plecat într-un turneu internațional și a lăsat acasă cea mai nouă achiziție a sa. Comediantul a declarat pentru o sursă că și-a cumpărat un Harley Davidson. Deși comediantul nu a postat încă fotografii cu noua achiziție, a dezvăluit în presă că își dorea de foarte mult timp acest model.

Potrivit fotografiilor publicate de sursa menționată anterior, motorul pare să fie un Fat Bob® 114 2024, cu motor masiv Milwaukee-Eight® și super tracțiune. Prețul unei astfel de motociclete pornește de la 22.402 de euro și poate ajunge până la 23.012 de euro.

El a luat permisul în cursul acestui an și, deși mărturisește că nu are experiență în traficul din București, dorește să se urme pe motor. Juratul iUmor și-a dorit de mult timp o astfel de motocicletă, iar recent și-a îndeplinit dorința.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Mi-am luat un Harley. Pe care o să-l călăresc doar eu. E prima mea motocicletă. Nu mi-e teamă să o conduc. Absolut deloc. Din fericire, după ultima perioadă mai am frică doar de gândaci și să nu pice curentul”, a declarat el pentru sursa menționată anterior.

Citește și: iUmor sezonul 16, 17 martie 2024. Iulia Clisu atrage privirile juriului. Cătălin Bordea: „Am alunecat pe gheață!”

Bordea este extrem de entuziasmat în privința întregii experiențe privind motocicleta și permisul de motor. Acesta a postat frecvent pe contul său de Instagram filmulețe și fotografii de la antrenamente.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deși în plan personal este mai discret ca niciodată, după evenimentele dureroase prin care a trecut în ultima perioadă, comediantul are parte de mult succes în plan profesional. „Bordea. Teoria consiprației” a fost cumpărat de Netflix, iar spectacolele sunt sold-out peste tot. În turneul internațional, la Lyon, Geneva, Torino și Nisa, este însoțit de Nelu Cortea, dar și de una dintre finalistele iUmor, Teodora Nedelcu.

Citește și: iMai Mult Umor cu Omul cu Tourette, episodul 4, sezonul 16. Jurații iUmor candidează la Președinție. „Bordea, trezește-te”

„Teodora ne e ca o soră. Ne e colegă. Este angajată la noi la club și ne știm de 15 ani. Astăzi avem spectacol în Franța, la Lyon, apoi vom continua la Geneva, Torino și Nisa. Nu mă însor aici. Sunt singur, nu am pe nimeni. Munca mă ține la distanță. Profesional, lucrurile merg foarte bine”, a spus acesta.

Juratul iUmor pare că începe să se regăsească din nou în propria viață. Terapia îl ajută în a trece peste momentele grele, să gestioneze tot ce vin spre el. În același timp, își poate vedea mult mai clar obiectivele și se poate concentra pe ceea ce vrea cu adevărat să facă în viață. Alături de artist sunt prietenii apropiați și familia, iar munca pare să fie refugiul perfect, deocamdată.

Citește și: Ce bolizi de lux conduce Cătălin Bordea. Juratul iUmor a scos din buzunar o avere pentru mașinile sale

„Am o familie care depinde de mine, o bunică și un frate de care sunt mândru, am prieteni care mă amenință cu dragostea lor. Mai cred în prieteni, nu toți sunt rătăciți. Am o meserie care mă apropie de oameni. Și cumva, m-a pregătit viața de mic. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba.

Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini”, declară Cătălin Bordea.