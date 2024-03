Cătălin Bordea, imaginea din adolescență în care comediantul este de nerescunoscut. Cum au reacționat fanii

Cătălin Bordea, juratul iUmor, este unul dintre cei mai carismatici comedianți ai momentului. De curând, artistul a postat pe Instagram o fotografie din cufărul cu amintiri.

Cătălin Bordea a trecut prin momente grele în ultimele luni, dar unul din lucrurile care îl mențin ancorat și recunoscător este comedia. Comediantul și-a pierdut mama în urmă cu o lună, iar la finalul anului trecut a divorțat de soția lui Livia.

Cătălin Bordea, imaginea din adolescență care le-a atras atenția fanilor

Chiar dacă uneori viața vine cu suișurile și coborâșurile ei, Cătălin Bordea este în continuare o fire optimistă și carismatică. În urmă cu puțin timp, el a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu el din adolescență.

Citește și: Cătălin Bordea și-a făcut un nou tatuaj. Ce semnificație profundă are și cum îl leagă de fosta soție

Artistul este de nerecunoscut pentru că la acea vreme nu era tuns chel. El apare alături de o fată despre care comediantul spune în descrierea pozei că era iubita lui.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

“Încă o poză cu acest individ pe vremea când avea gagică și îi fura mărgelele…”

Fotografia a strâns peste 14K de reacții, iar fanii nu s-au putut abține să nu lase comentarii amuzante.

“Margelele ca Margelele, dar paru?”

“Ai avut păr?😆”

“Domnișoara are putin din zambetul tau @nelucortea 🙈😂”

“Erai mai frumos decat gagica 👌🏻”

“Ce freză îmbelșugată aveai!!!🔥👏”

Cătălin Bordea, momentele dificile care l-au călit

La sfârșitul lunii ianuarie Cătălin Bordea și-a pierdut mama, după ce femeia în vârstă de 55 ani a pierdut lupta cu cancerul.

Citește și: Ce le-a transmis Cătălin Bordea fostei soții și lui Spike, după ce s-au afișat oficial împreună: „Să nu mai deranjeze și pe alții”

Comediantul a primit o altă lovitură de la viață, la scurt timp de la divorțul dureros, după ce fosta lui soție l-a înșelat cu cel mai bun prieten al său. Mama lui, care fusese diagnosticată cu cancer în urmă cu 6 ani, a murit, iar Cătălin a rămas cu cun gol imens în suflet.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am stabilit și cu Nelu Cortea că am un fel de supradoză de doliu. Nici nu am ieșit din doliu de divorț că am dat în doliu de mamă. Fac față pentru că nu am de ales.

Am o familie care depinde de mine, o bunică și un frate de care sunt mândru. Am prieteni care mă amenință cu dragostea lor. Mai cred în prieteni, nu toți sunt rătăciți. Am o meserie care mă apropie de oameni. Și cumva, m-a pregătit viața de mic.

Citește și: Mesajul dureros al lui Cătălin Bordea după moartea mamei sale. Cum i-a apărut în vis femeia: „M-a făcut atât de tânără...”

Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini.”, a declarat Bordea pentru Cancan, citat de digifm.ro.