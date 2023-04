Cu cine a petrecut Andreea Antonescu Paștele. Imaginile inedite pe care vedeta le-a făcut publice: „Sunt departe de mine”

Andreea Antonescu a publicat un mesaj sensibil, însoțit de mai multe imagini adorabile în care apare alături de mezina ei. Deși o mare parte din familia acesteia locuiește peste Ocean, îndrăgita vedetă nu a petrecut singură Paștele, ci alături de unii dintre cei mai importanți oameni din viața ei.

Andreea Antonescu, primul Paște alături de mezina ei. Cine i-a fost alături de Sărbători

Jumătatea brunetă a trupei Andre nu a trecut chiar prin cea mai bună perioadă în ultime luni. Deși era în al nouălea cer pentru că a adus pe lume cea de-a două fetiță a sa, la scurt timp aceasta și tatăl micuței au luat-o pe drumuri separate.

Cei doi au hotărât de comun acord ca cea mică să rămână alături de vedetă, însă aceasta va avea mereu sufletul împărțit în două pentru că Siena, fiica ei cea mare, locuiește în SUA. Mai mult, altături de ea este și mama vedetei, așa că pentru ea sărbătorile arată diferit.

Cu toate acestea, de Paște, vedeta a distribuit mai multe imagini în care apare alături de mezina familiei și a dezvăluit cu cine a petrecut aceste zile sfinte. Potrivit declarațiilor ei, se pare că Răzvan, fratele ei mai mic, i-a fost alături și de această dată.

Împreună cu mesajul din suflet care apre pe contul ei de Instagram, Andreea Antonescu a postat și o serie de fotografii în care își ține micuța în brațe. Cântăreața zâmbește cu gura până la urechi, în timp ce fiica ei poartă o salopetă adorabilă de iepuraș, în ton cu sărbătoarea.

„Paștele este despre liniște, lumină, fericire, oameni dragi! De când mă știu am iubit sărbătorile și am considerat că cel mai frumos mod de a le petrece a fost în familie! Anul acesta mama, @sienna_spak și Cago sunt departe de mine, dar în permanență în sufletul meu, iar eu am rămas în România cu Venice Victoria mea iubită, alături de @_razvanantonescu_.

Las aici câteva pozuțe de la primul Paște din viața bebelinei mele iubite făcute pentru a rămâne amintiri neprețuite, iar pe story puteți vedea cum petrece și Sienna sărbătorile în State.

Paște Fericit, luminat și liniștit!🐰🌺

Doamne-ajută să fim pe calea dată de EL, pentru că ne iubește și ne dăruiește ceea ce este bine pentru fiecare dintre noi!”, a scris aceasta pe rețelele sociale.

