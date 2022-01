Cu decolteul amplu la vedere, Salma Hayek a încins imaginația fanilor săi. Cum s-a lăsat fotografiată

Celebra actriță în vârstă de 55 ani și-a surprins cei 19 milioane de urmăritori de pe Instagram cu o poză în costum de baie care a pus pe jar imaginația privitorilor. Decolteul ei abisal a atras atenția tuturor.

Salma Hayek, cu bustul la vedere, spre deliciul fanilor

Salma a purtat un costum de baie cu imprimeu de leopard care i-a pus în valoare bustul amplu. Frumoasa brunetă se află așezată la o masă, lângă piscă, și are lângă ea o ceașcă de cafea. Ea a asortat costumul de baie cu o pereche de ochelari de soare negri.

În doar 20 de ore, fotografia a strâns peste 1.500.000 de precieri, iar fanii au felicitat-o în secțiunea de comentarii pentru silueta ei fără cusur. La descrierea fotografiei, frumoasa Salma Hayek a adăugat: “First #coffee of the first #monday of the first month of a brand new year. 😎💫Primer café del primer lunes del primer mes del año nuevo #lunes #cafe” (Prima cafea din prima zi de luni, din prima luna a noului an).

Se pare că Salma se află în vacanță alături de soțul ei, miliardarul François-Henri Pinault și fiica lor în vârstă de 14 ani, Valentina, dar frumoasa brunetă nu a dezvăluit locația.

Care e secretul frumuseții lui Salma Hayek

Actrița din filmul "Frida" a mărturisit că a avut și momente în care a fost mai plinuță dar când își propune să schimbe ceva, reușește. Face orice este necesar, ține dietă și multe exerciții fizice, astfel încât să arate perfect.

Antrenamentul fizic pe care actrița îl face este intens, dar de scurtă durată, ținând cont că nu durează mai mult de cinci minute pe zi.

Salma Hayek a spus: "Îmi place să fac yoga și am inventat un fel de exercițiu-rutină, care durează doar cinci minute și îmi lucrează întreg corpul. Poate fi dureros a doua zi, dar în timpul exercițiului nu simți absolut nimic".

Totodată, actrița, care este mama unui copil, a declarat că își iubește vârsta, dar recunoaște că i se pare din ce în ce mai greu să își mai lanseze provocări pe măsură ce trec anii.

