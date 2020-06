Culiță Sterp, implicat într-un accident rutier! Artistul a intrat cu mașina într-un copac!

„Nu este vorba despre niciun accident. Mă distram cu mașina pe câmp, la offroad, și am intrat într-un copac. Eu nu am pățit absolut nimic, că doar de aia mă dusesem pe câmp, ca să mă distrez. Autovehiculul, în schimb, a avut un pic de suferit, așa cum este si normal în asemenea situații. Am îndoit aripa și am spart farul. Atât și nimic mai mult. Totul s-a petrecut chiar în apropierea fermei noastre”, a spus Culiță Sterp, conform sursei precizate.