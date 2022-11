Culiță Sterp ar fi fost drogat la volan. Anchetatorii evită să spună rezultatul probelor IML, dar extind cercetările

Manelistul Culiță Sterp este cercetat și pentru conducere sub influența drogurilor, pe lângă faptele comise, condus sub influența alcoolului, fuga de la locul accidentului, condus cu viteză, nerespectarea semnalului primit de polițist când a fost prins de radar și trecerea pe roșu.

Pe 17 noiembrie, Culiță Sterp a provocat un accident în Cluj, în urma căruia un bărbat aflat la volanul mașinii a avut nevoie de intervenția medicilor. La fața locului, au sosit o autospecială de stingere și descarcerare și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Bărbatul afla în mașina albă, Dacia, a fost transportat la spital în urma impactului.

Culiță Sterp este cercetat pentru conducere sub influența drogurilor, arată comunicatul oficial

În comunicatul oficial se arată că artistul Culiță Sterp este cercetat acum pentru consumul substanțelor interzise, potrivit Observator.

"Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive", se arată în comunicatul oficial.

Ce se întâmplă cu Culiță Sterp după ce a ieșit din arest

Cântărețul Culță Sterp a plecat de la locul accidentului, fiind găsit de poliţişti în apropierea Teatrului. Şoferul maşinii lovite a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Interpretul de manele Culiţă Sterp va fi cercetat sub control judiciar pentru părăsirea locului accidentului, a anunţat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. Procurorii au afirmat că bărbatul rănit în evenimentul rutier în care a fost implicat Culiţă Sterp are nevoie de două, trei zile de îngrijiri medicale.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a transmis, vineri, printr-un comunicat de presă, că a fost începută urmărirea penală faţă de Culiţă Sterp, cercetat pentru părăsire a locului accidentului.

“În fapt, s-a reţinut că în data de 17.11.2022, în jurul orei 02:03, a condus autoturismul marca Mercedes-Benz pe strada Eroilor din Cluj-Napoca, cu direcţia spre strada Dorobanţilor, şi la intersecţia cu Piaţa Avram Iancu a intrat pe culoarea roşie a semaforului, intrând în coliziune cu autoturismul marca Dacia, condus de către numitul R.M.B., fiind cauzate numitului R.M.B. leziuni traumatice apreciate ca necesitând un număr de 2-3 zile de îngrijiri medicale, iar ulterior inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor în drept”, a anunţat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, potrivit news.ro.

