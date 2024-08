Cum a ajuns nea Marin să fie supranumit „coșmarul vedetelor”. De la cine a primit această poreclă în urmă cu 15 ani

Nea Marin a vorbit despre porecla pe care a primit-o în urmă cu 15 ani. Puțini sunt cei care știu de ce a fost supranumit „coșmarul vedetelor”. Iată ce a povestit gaza emisiunii „Poftiți pe la noi”.

Nea Marin se numără printre cei mai îndrăgiți oameni de pe micile ecrane ale telespectatorilor. Acesta a cucerit simpatia publicului cu felul său carismatic și modul în care își „educă” vedetele atunci când vin la el în emisiune.

De curând, gazda de la „Poftiți pe la noi” a scos la iveală un detaliu despre care puțini știau. În urmă cu 15 ani, nea Marin a fost supranumit „coșmarul vedetelor” deoarece mai multe celebrități din România au cunoscut „furia nuielușei sale”.

„Când am început pentru prima dată să filmăm emisiunea, în 2009, țin minte că am ajuns la Măgura Zărnești, într-o locație spectaculoasă. Nu știam ce trebuie să fac, am știut doar că trebuie să fiu fix așa cum sunt eu. Și am început cu munca, de la muls vaca la săpat sau greblat, iar toate lucrurile acestea mi-au adus aminte de copilăria mea. M-am întors pe vremea când eram mic, la țară. La „Poftiți!” sau cum se numea pe vremea aceea, „Serviți, vă rog!, nu este nimic regizat. Totul este real 100% în această emisiune și, pas cu pas, sezon de sezon, am organizat lucrurile alături de cei care mi-au fost alături așa cum am știut eu mai bine”, a dezvăluit nea Marin despre proiectul său de suflet, potrivit viva.ro.

De la cine a primit nea Marin porecla de „coșmarul vedetelor”

În cadrul unui interviu, gazda de la Poftiți pe la noi a mărturisit că porecla de „coșmarul vedetelor” a primit-o chiar de la Jean de la Craiova, în urmă cu 15 ani, la prima lor colaborare.

De asemenea, nea Marin a vorbit cu drag și despre celebritățile care i-au trecut pragul de-a lungul anilor. În ciuda neînțelegerilor și certurilor, acesta a rămas prieten cu toate persoanele pe care le-a avut în emisiune.

Mai mult, gazda reality show-ului se bucură enorm de tare când vede că multe vedete se reîntorc să muncească alături de el.

„Această poreclă de „coșmarul vedetelor” mi-a fost dată de Jean de la Craiova, atunci când a lucrat alături de mine în emisiune pentru prima dată, în 2009. Mi-a mai spus atunci că sunt dictator, comunist, Ceaușescu… iar lista continuă! (râde) În ceea ce privește relația cu vedetele care au venit în emisiune, chiar dacă au mai ieșit scântei la filmări am rămas prieteni. Și ce mă bucură este că de atâția ani anumiți oameni au tot revenit în acest proiect.”, a mai adăugat nea Marin, conform sursei citate mai sus.

Când a fost întrebat despre cel mai amuzant moment care a avut loc în emisiune, nea Marin a spus că ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat este de-a dreptul savuros: „Ce fac eu de dimineața până seara cu toată lumea din jur… Am vindecat de frici, de sperieturi toți

cameramanii, toți asistenții, oamenii din producție, pe toți i-am luat la rând. Dacă le era frică de șobolani, le-am adus șobolani, dacă se temeau de gângănii, le-am adus gângănii! (râde) Până când nu s-au acomodat nu i-am lăsat. Iar ei, când au văzut că nu se întâmplă nimic, s-au relaxat.”.