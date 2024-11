Ștefan Bănică și Mihai Morar s-au fotografiat împreună în culisele noului sezon X Factor. Iată ce mesaj au transmis!

Au început filmările pentru cel mai nou sezon al talent show-ului X Factor. Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică s-au așezat pentru prima oară ȋn această formulă la masa juriului X Factor, ȋn noul platou al emisiunii, ȋn vreme ce Adelina Chivu și Mihai Morar i-au ȋntâmpinat pe concurenţii care promit un spectacol de neuitat ȋn cel mai nou sezon X Factor.

Ieri, 8 noiembrie, Mihai Morar a fost cel care a arătat și primele imagini din culisele show-ului. Cu ocazia Sfinților Mihail și Gavril, prezentatorul și-a sărbătorit ziua de nume și i-a avut alături pe colegii săi.

Ștefan Bănică și Mihai Morar s-au fotografiat împreună în culisele noului sezon X Factor

Deși se află la filmările pentru noul sezon X Factor, Ștefan Bănică și Mihai Morar au avut motiv de sărbătoare, ieri, 8 noiembrie, cu ocazia Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Cei doi s-au fotografiat împreună, iar, alături de jurat, care apare cu zâmbetul pe buze și îmbrăcat în haine negre, prezentatorul X Factor a transmis și un mesaj în mediul online.

„Un Mihai oarecare și Mihai din Liceenii, împreună de ziua lor de nume! La mulți ani tuturor „sfinților” de astăzi! Mulțam pentru gândurile voastre bune, îmi pare rău că nu am răspuns la niciun telefon sau mesaj, dar sunt toată ziua la filmările noului X Factor România ! Să fiți iubiți!”, a transmis Mihai Morar din culisele noului sezon X Factor.

X Factor a început filmările pentru cel mai nou sezon al talent show-ului

Concurenţi spectaculoși s-au prezentat ȋn faţa noii generaţii de juraţi X Factor, deopotrivă emoţionaţi și dornici să convingă că au toate ingredientele unui superstar și pot face show la puterea X.

Juraţii au fost plini de energie, dar mai pretenţioși ca oricând. Au ȋmpărţit sfaturi, au râs, au trăit intens emoţiile alături de cei din faţa lor, nu s-au ferit să ȋntrerupă o interpretare, atunci când au simţit să o facă, ba chiar s-au arătat dispuşi să acorde o a doua şansă atunci când au considerat că au factorul X în faţa lor. S-a dat chiar și cel mai așteptat verdict, patru „da”, și nu o singură dată, spre bucuria participanţilor și a susţinătorilor lor.

Muzică bună, emoţii, povești extraordinare, tensiune, suspans, euforie sunt doar câteva dintre ingredientele noului X Factor, ale cărui filmări au loc chiar zilele acestea.

Ştefan Bănică a dezvăluit: „Am început audiţiile şi aşteptăm să fim surprinşi de concurenți cât mai talentaţi, care vor călca pe scena X Factor din acest sezon. Avem un platou nou, care arată foarte bine. Suntem într-un show unde concurentul este în prim-plan, iar rolul nostru este să-l îndrumăm. Si, aşa cum am mai spus, nu jurizăm doar vocea, ci şi atitudinea scenică, puterea concurentului de a transmite emoţie, carisma lui, care întotdeauana va face diferenţa, după părerea mea. Iar telespectatorii vor avea toate motivele să urmarească show-ul pentru diversitatea momentelor, a stilurilor muzicale şi a poveştilor concurenţilor şi, bineînţeles, a imprevizibilului care se naşte inevitabil într-un concurs de acest gen”, în vreme ce Delia a completat: „Cred că va fi un sezon bogat, din toate punctele de vedere. Incă din prima zi am văzut nişte oameni senzaţionali, concurenţi siguri pe ei, iar de aici cumva pleacă totul. Dacă ai încredere în tine, transmiţi extraordinar mai departe. Am auzit nişte piese care ne-au purtat prin tot felul de stări şi e doar începutul. Abia aşteptăm să vedem ce va urma în zilele următoare!”.