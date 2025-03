Magicianul Robert Tudor aduce voie bună și energie pozitivă oriunde ajunge. Este căutat pentru o sumedenie de evenimente. Iată ce tarif are.

Magicianul Robert Tudor și soția sa Elena sunt marii câștigători ai sezonului 2 Power Couple România. Au plecat acasă cu 46.182 de euro și cu trofeul învingătorilor. Aceștia au demonstrat că sunt persoane sensibile, empatice, totdeauna cu o vorbă bună sau o glumă, dar și că sunt un cuplu extrem de sudat.

Dacă Elena a fost întotdeauna o prezență discretă, magicianul Robert Tudor nu este străin de micie ecrane, acesta a participat la diverse emisiuni în care i-a făcut să râdă atât pe cei mici, cât și pe cei mari.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mesajul transmis de Robert Tudor după ce el și soția lui, Elena Tudor, au câștigat Power Couple, sezonul 2

Articolul continuă după reclamă

Care este tariful magicianului Robert Tudor pentru evenimente. Cât costă să facă atmosferă câștigătorul Power Couple, sezonul 2

Magicianul Robert Tudor aduce mereu un plus de energie pozitivă la evenimentele la care este invitat. Face tot posibilul să ofere experiențe de neuitat, indiferent de situație.

Cu toate acestea, prezența sa este destul de costisitoare. Pentru spectacolul pe care se angajează să-l pună în scenă, câștigătorul Power Couple România sezonul 2 are un tarif variabil în funcție de pachetul pentru care optează clientul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cât costă un plin de benzină în Dubai. Magicianului Robert Tudor nu i-a venit să creadă cât a trebuit să plătească

Show-urile sunt împărțite în categorii, de la Magic Silver, la Magic Brand, iar prețurile diferă în funcție de complexitatea trucurilor, durata spectacolului și tipul de interacțiune cu publicul, conform unei surse.

De exemplu, un spectacol cu o durată de jumătate de oră poate costa între 2.000 și 4.000 de euro. Pentru unul de 50 de minute, suma poate crește până la 5.000 de euro.

Citește și: Ce mesaj a transmis Giulia după finala Power Couple, sezonul 2. „Team Păpu” a pierdut la mustață: „N-am câștigat finala, dar...”

„Arsenalul e costisitor! Am investit foarte mult și de fiecare dată trebuie să fac ceva nou. Sunt numere de magie care costă și 100.000 de euro. Eu am dat și 15.000 - 20.000 de euro pe numere de magie, dar dacă nu aduc un plus de comedie și nu captează atenția oamenilor, ele nu prind”, a detaliat magicianul Robert Tudor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acesta a început cu trucuri de magie la petreceri pentru copii, iar în timp a investit în educația sa și în pasiunea aceasta.

Citește și: Drama neștiută a magicianului Robert Tudor. Ce poveste dureroasă ascunde concurentul de la Power Couple România

Acum, magicianul Robert Tudor este unul dintre cei mai apreciați artiști autohtoni, reușind să creeze o atmosferă cu totul specială la fiecare dintre spectacole sau evenimente la care participă. Experiența sa, atenția la detalii, interacțiunea cu publicul sunt doar câteva dintre elementele care compun show-urile sale de succes.