Mireasa sezonul 11. Amalia l-a scos pe Ștefan din topul ei, dar a adăugat alți doi băieți din cuplu. Despre Teo spune că e ”fals”

Amalia l-a scos pe Ștefan din topul ei, dar a adăugat alți doi băieți din cuplu. Despre Teo spune că e ”fals”.

Amalia a intrat în casa Mireasa în urmă cu patru zile și deja și-a schimbat preferințele. Fata a spus inițial că îi place pe Ștefan, Teo și Florin.

Acum, concurenta și-a schimbat radical preferințele, deși se declară atrasă tot de doi băieți din cuplu.

Liviu, noul concurent, pare să fie pe placul Amaliei: ”Da, e un bărbat frumos, e o companie plăcută. Top 3 este: Liviu, Ștefan nu mai e acolo, Cristian. Teo nu mai e, mi se pare o ușoară falsitate. Așa am simțit eu, pur și simplu, ce am văzut eu. Am impresia că pretinzi altceva, te dai altceva. Doar pentru faptul că e la televizor vrea să pară altceva. Am simțit că a fost atras de mine și mi se pare că la început ai zis că nu ai nicio problemă cu fetele care au făcut sau fac...”

Concurenta a punctat că e atrasă de felul în care Cristian vorbește și își exprimă ideile. Maria a intervenit și a întrebat-o dacă a renunțat la Ștefan pentru că el i-a spus că nu e loc. În acest context, a vrut să știe dacă Amalia consideră că e loc în relația ei cu Cristian.

