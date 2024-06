Cum a descoperit regretata Anca Molnar că suferea de o boală nemiloasă. Simptomul aparent banal pe care l-a ignorat

Anca Molnar s-a stins din viață înainte de a împlini 35 de ani, după o luptă crâncenă cu cancerul. Prietenii celei care a fost make-up artistul vedetelor au spus prin ce a trecut aceasta când a primit diagnosticul.

Una dintre prietenele Ancăi Molnar a spus că aceasta avea dureri mari de cap înainte să-și afle diagnosticul. Se pare că make-up artistul a ignorat primele astfel de simptome și a ajuns la medic când a simțit că nu-și mai poate face activitatea zilnică din cauza durerilor de cap, potrivit observatornews.ro.

„Acuza în ultima perioadă tot mai des dureri infernale de cap. La început nu le-a dat atâta importanță, pentru că așa suntem noi, dar nu mai reușea tot timpul să-și desfășoare activitatea și a hotărât să meargă să-și facă un control de specialitate. Ea mi-a spus că dintre cunoscuți sunt prima persoană căreia simte că trebuie să-i spună, că eu pot să duc… mi-a spus că are tumoare pe creier”, a declarat Alina Randi, una dintre prietenele regretatei Ancăi Molnar.

Cum a primit Anca Molnar diagnosticul crunt

Anca Molnar și-a anunțat comunitatea din online când a primit diagnosticul crunt:

„Dragilor, vă multumesc pentru grija voastră și pentru mesajele de încurajare și îngrijorare pe care le-am primit în ultima perioadă. E minunat să știu că atât de multe persoane s-au gândit la mine în situația aceasta. Acum 3 săptămâni am aflat, din nefericire, că am o tumoare pe creier în urma unui RMN făcut la insistențele medicului meu neurolog. Sunt bine acum, în urma unei intervenții chirurgicale făcute la 21 iunie la Istanbul și vă pot spune că simt cu adevărat că am renăscut ca pasarea Phoenix. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, medicului meu și întregului personal că a avut grijă de mine și tuturor celor dragi care m-au ajutat. Poate o sa va povestesc mai multe intr-o zi. Acum vine o perioada de recuperare și sunt sigură că o să am timp să intru să vă povestesc pe story.”, spunea Anca Molnar la acea vreme pe Instagram.

Deși a luptat cu boala, Anca Molnar s-a stins din viață în luna iunie 2024, cu aproximativ o lună înainte de a împlini 35 de ani.

Claudiu Molnar, soțul Ancăi Molnar, a publicat imagini din ultimul an de viață al Ancăi Molnar.

De asemenea, Claudiu Molnar a publicat imagini cu el ajutându-și soția să meargă, cu puțin timp înainte ca aceasta să se stingă.

„Împreună la bine si la greu până când moartea ne va despărți și doar ea a făcut-o pâna la urmă, dar muult prea devreme….și totuși chiar dacă ne-a desparțit, Sufletele noastre vor rămâne pe vecie pereche. Și mă bucur nespus că mi-a rămas o bucațica din tine “Patrick”…prin el te voi avea mereu langa mine. Te-am iubit din prima clipa,Te iubesc si Te voi iubii pentru totdeauna Rămas bun Yubi meu si sa ai grija de tine acolo unde mergi pana cand ne vom revedea”, a scris soțul regretatei Anca Molnar.

