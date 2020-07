Câți copii are Cristi Borcea, de fapt! Dezvăluire neașteptată făcută de milionar: „Am patru copii concepuți în detenție”

După ce a ieșit din închisoare, mulți s-au întrebat cum au fost concepuți ultimii copii, dacă acesta era închis.

„Da, am patru copii concepuți în detenție. Cei trei cu Valentina și Gloria, din cea de-a doua căsătorie. Nu am fost niciodată la camera nupțială. Toți sunt făcuți în permisie. Mi-a trecut și mie mai ușor. Am avut adrenalină, stimulent”, a povestit ex-investitorul lui Dinamo, pentru gsp.ro.

Fostul acționar la Dinamo a mai dezvăluit că anul trecut a reușit să își adune toți copiii și să petreacă timp alături de el, însă mai greu i-a fost cu cei doi copii pe care îi are cu Alina Vidican, dat fiind că locuiesc în SUA.

