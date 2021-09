Cum a fost surprinsă Tamara Francesconi după ce s-a scris că s-a despărțit de Ed Westwick. Actorul s-ar fi afișat cu altcineva

Tamara a purtat o rochie foarte scurtă, asimetrică în partea de jos. În zona bustului, rochia cu buline are un decolteu în formă de inimă, susținut de două bretele subțiri.

Ținuta sumară a fost completată de o pereche de saboți crem și ochelari de soare simple. În imagini, frumoasa șatenă se pregătește să se urce într-o ambarcațiune.

Tamara Francesconi a făcut show în fața fotografilor

Curenții de vânt i-au jucat feste Tamarei Francesconi și, în timp ce pășea pe scândurile portului, rochița foarte sexy s-a ridicat. Tânăra nu a fost deloc deranjată de acest lucru, ba chiar n-a schițat niciun gest și a continuat să meargă până la ambarcațiunea care o aștepta.

La barcă, Tamara a renunțat la saboții înalți și la geanta sa. A fost ajutată de echipajul ambarcațiunii să urce pe barcă și s-a bucurat din plin de aventură.

Paparazzi au fotografiat-o din toate unghiurile, însă lângă ea nu a mai fost zărită nicio persoană, semn că Tamara are nevoie să se regăsească după separarea de care scrie presa.

Ce scriu jurnaliștii despre despărțirea Tamarei Francesconi de Ed Westwick

Tamara Francesconi și Ed Westwick au început să se întâlnească în octombrie 2019, însă au oficializat relația lor în noiembrie 2020.

”El mi-a trimis mesaj din senin, spunând salut, și aproape că am căzut de pe scaun. Am discutat apoi o vreme și el m-a invitat la un date, despre care am presupus că va fi o cină, dar m-a dus într-un sanctuar de fluturi din Mayfair, după ce am explorat Londra împreună, iar restul este istorie.”, a povestit Tamara pe Instagram Story.

Iată însă că relația nu a durat. Actorul din ”Gossip Girl”, în vârstă de 34 de ani, și Tamara Francesconi s-au despărțit după aproape doi ani împreună.

O sursă a declarat pentru E! News că motivul separării ar fi fost infidelitatea. Nu este clar când ar fi aflat Tamara despre presupusa infidelitate a partenerului ei, însă paparazzi l-au surprins pe Ed alături de o altă femeie.

Westwick a participat miercuri seara la premiile GQ Men of the Year la Tate Modern din Londra, alături de modelul britanic Lottie Moss.