Nelson Mondialu nu a lipsit de la înmormântarea lui Costel Corduneanu. Care e motivul pentru care nu a adus nici măcar o floare, ci a ales să dea bani familiei.

Nelson Mondialu nu a lipsit de la priveghiul și înmormântarea lui Costel Corduneanu. Cunoscutul interlop din Cluj a venit într-o mașină de lux, un Lamborghini verde.

Cum a putut să apară Nelson Mondialu la înmormântarea lui Costel Corduneanu. De ce nu a adus nici măcar o floare

Nelson Mondialu a ținut să transmită un mesaj emoționant, la evenimentul funerar. A precizat că l-a cunocut pe Costel Corduneanu în cadrul unui concurs de ceasuri.

„Domnilor, de la mine nu puteți să auziți decât aceleași cuvinte spuse de liderul Clujului, Pascu Aurel. Dar vă mai spun încă ceva. Atât de iubit era omul ăsta, că acum dacă s-ar putea da minute și ore din partea fiecărui cetățean al României, pentru el, ar trăi mai mult ca Avram. Cu asta am spus tot! Doamne Ajută și la familia lui, să aibă putere. Am făcut concurs cu ceasurile, eu aveam Rolex, el avea Rolex. (n.r. a fost întrebat cum l-a cunoscut pe Costul Corduneanu)

De când l-am cunoscut, tot așa de vreo zece ani, poate de mai mult. Eu am fost plecat în străinătate. (…) Simțeam liniște și căldură în preajma lui, pe cuvântul meu. Ultima amintire, când am fost cu Marțianu, cu mai mulți, cu Costel, cu Adrian, la un dineu. Ne-am simțit bine acolo, o discuție frumoasă”, a spus Nelson Mondialu pentru Bzi.ro.

De altfel, Nelson Mondialu a făcut un gest care a atras atenția la priveghiul lui Costel Corduneanu. Nu a dorit să ofere flori sau o coroană funerară, ci bani în plic, la priveghi. Motivul l-a rostit chiar el, în timp ce se afla în drum spre Iași.

„Am pornit la drum, am pornit la Iași, fraților, mergem să-l onorăm pe ultimul drum pe Costel Corduneanu, campion, luptător, medalie adusă în Țara Românească, adusă din Europa, campion mondial Canada și Spania. Vedeți că astea sunt grele și mergem să-l onorăm cu prezența pe ultimul drum, cu adâncă îndurerare. Nu am luat flori sau coroană. Eu zic să pun 100 de euro în plic și e cel mai bine. Banii o să-i primească familia și o ajută mult mai mult. Am ajuns la Iași și am fost opriți de poliție. Jandarmeria e cu noi, poliția e cu noi, că de aia plătim impozite la stat – ca să aibă grijă de noi”, a spus Nelson Mondialu pe TikTok.

