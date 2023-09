Cum a răsfățat-o Ilie Năstase pe Ioana de ziua ei. Ce cadouri i-a făcut Nasty soției

Ioana Simion a împlinit recent 48 de ani, iar Ilie Năstase a răsfățat-o peste măsură.

Ilie Năstase nu a dat înapoi de la a face gesturi grandioasă pentru soția sa. Mai ales că aceasta a împlinit recent 48 de ani. Cei doi au uitat de certuri și au plecat împreună cu ocazia aniversării Ioanei Năstase.

Ce cadouri i-a făcut Nasty soției sale, Ioana

Cei doi au făcut o escapadă în Turcia, iar fostul mare jucător de tenis a surprins-o pe Ioana cu un buchet de flori în aeroport. Aceasta s-a bucurat de gestul frumos al soțului său.

Potrivit Libertatea, Ioana a declarat că se așteaptă și la alte surprize din partea soțului său.

Soția fostului jucător de tenis declară că vârsta frumoasă pe care a împlinit-o, 48 de ani, nu o sperie, ci dimpotrivă, se simte foarte bine.

„Da, am împlinit 48 de ani dar mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă cu această vârstă. Ilie deja mi-a făcut, de aseară, din Aeroport un cadou, și anume mi-a cumpărat un buchet de flori pentru că el știe că nu pot sta fără flori, dar mi-a spus că urmează ca astăzi să îmi cumpere un buchet mai mare de flori pentru că merit plus excursia asta din Turcia a venit tot din partea lui”, declară bruneta.

Ioana și Ilie Năstase au petrecut frumoasa aniversare în Istanbul, la o prietenă de-ale Ioanei. Aceștia au vrut să scape de aglomerația din București pentru câteva zile.

Fostul mare jucător de tenis cunoaște afinitatea soției sale pentru flori, astfel că o surprinde cu buchete impresionante, care mai de care mai mari și mai bogate.

Cei doi formează un cuplu de cinci ani, după ce Ilie Năstase a divorțast de Brigitte Pastramă. Ioana Simion și Ilie Năstase s-au căsătorit în urmă cu trei ani. Relația lor nu a fost ocolită de ochii presei, mai ales că au avut parte de multe despărțiri și împăcări. Ei au fost de nenumărate ori la un pas de divorț, însă au rămas împreună.

Ilie Năstase a mai fost căsătorit de alte partru ori, cu Brigitte Pastramă, Amalia Năstase, Alexandra King, Dominique Grazia.

Deși nu mai locuiesc împreună de luni bune, fostul jucător de tenis nu pare să ajungă și a cincea oară la divorț, acesta găsindu-și aleasa inimii în Ioana Simion. De asemenea, el recunoaște că este iubire adevărată între ei, în ciuda certurilor și neînțelegerilor din trecut.

Acesta declara cu ceva timp în urmă că: „Îmi doresc să nu mă mai supere, că m-a supărat tare anul trecut. A băgat al cincilea divorț până acum, ce să zic?! E iubire. Dacă pensia mea de militar e de 4.440 de lei... De ziua ei, i-am făcut cadou o vacanță în Dubai cu prietenele sale!”