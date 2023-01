Gabriela Prisăcariu, noi imagini fierbinți din vacanța exotică. Soția lui Dani Oțil s-a lăsat filmată în timp ce făcea duș

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au ales să petreacă o vacanță de vis în Maldive. Frumosul model în vârstă de 30 de ani a publicat fotografii care mai de care mai îndrăznețe de pe plajele cunoscutei destinații turistice.

Alături de una dintre fotografiile publicate de Gabriela Prisăcariu pe Instagram, aceasta a scris un comentariu ironic, la adresa celor care o critică pentru că publică imagini sexy.

Gabriela Prisăcariu, filmată în timp ce făcea duș. Imaginile fierbinți publicate de soția lui Dani Oțil

„Știu… sunt mamă și nu ar trebui să postez asta. O s-o fac totuși”, a scris Gabriela Prisăcariu în drepul unei fotografii în care i se vede trupul fără cusu de la gât în jos.

Totodată, Gabriela Prisăcariu s-a lăsat filmată în timp ce făcea duș și a publicat imaginile pe Instagram. Frunzele de cocos care îi acoperă trupul soției lui Dani Oțil, au încins imaginația fanilor.

„După un lung și greu drum, am ajuns în Maldive. Noi am mai fost în Maldive acum doi ani, dar am vrut să ne întoarcem pentru că e absolut superb, altă lume.”, a spus Gabriela Prisăcariu pe rețelele sociale.

„Am venit să dorm și să mănânc, nu să fac un alt copil, credeți-mă”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Într-un alt videoclip, Gabriela Prisăcariu s-a lăsat filmată într-un hamac

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se mândresc cu un fiul adorabil

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit părinți pentru prima oară în urmă cu mai bine de un an. Pe 11 septembrie 2021, soția prezentatorului TV aducea pe lume un băiețel perfect sănătos.

Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată de când s-a născut fiul lor, iar drept dovadă stau postările din mediul online. Aceștia publică, ori de câte ori au ocazia, imagini cu micuțul lor în diferite ipostaze.

Deși are o carieră solicitantă, Dani Oțil reușește să își facă mereu timp pentru familia lui. Prezentatorul TV petrece cât de des poate momente speciale alături de copilul și soția sa.

