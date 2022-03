Cum a reacționat Mihai Bendeac după ce a fost filmat în timp ce și-a dat pantalonii jos, în stradă: „Aș vrea să-mi cer iertare”

În urmă cu câteva zile, Mihai Bendeac a avut parte de o seară de distracție în club, cu mai mulți prieteni. Codin Maticiuc, prezent la distracție, l-a filmat pe actor în timp ce și-a dat pantalonii jos și i-a arătat posteriorul. Videoclipul a fost publicat pe Instagram, iar fanii s-au amuzat pe seama situației.

Ulterior, Mihai Bendeac s-a filmat cerându-și scuze pentru imaginile în care își arată posteriorul în plină stradă. Actorul și-a cerut scuze în fața familiei și celor care îl iubesc pentru nonconformismul de care a dat dovadă.

Citește și: Schimbul de replici neașteptat dintre Mihai Bendeac și Iulia Albu. "Credea că am venit să îl cer în căsătorie"

Mihai Bendeac, despre imaginile cu el dându-și pantalonii jos: „Aș vrea să-mi cer iertare familiei”

„Aș vrea să-mi cer iertare familiei mele și tuturor celor care mă iubesc și mă apreciază. Cuvintele sunt de prisos. Recunosc că sunt prost. Bă, sunt prost, recunosc că sunt prost, nici nu am un anturaj, de foarte multe ori, care să mă ajute în acest sens, dar faptul că îmi dau seama, e un prim pas.”, a spus Mihai Bendeac, pe Instastory, la scurt timp de la momentul în care a dat dovadă de libertinaj.

Mihai Bendeac s-a lăsat filmat în timp ce își dădea pantalonii jos în fața prietenilor. „Dacă vrei paparazzi, îți dau eu!”, se aude pe filmare, în timp ce Mihai Bendeac și-a arătat posteriorul.

Citește și: Mihai Bendeac a ajuns să facă plângere la secția de poliție. Ce i s-a întâmplat actorului: „A fost din răzbunare”

Racția lui Codin Maticiuc după ce a publicat imagini cu Mihai Bendeac dându-și pantalonii jos

Totodată, Codin Maticiuc a reacționat și el, pentru că a fost autorul videoclipului. Actorul a evidențiat faptul că, după seara de distracție, au trecut și la fapte bune. Este binecunoscut faptul că actorul Codin Maticiuc este inițiatorul proiectului „Spitale publice din bani privați”, iar Mihai Bendeac l-a ajutat cu donații, în special provenite din vânzarea cărții scrise de el.

„Vreau să vă vorbesc despre vină. Mare sau mică și a cui este. Sâmbătă seara am ieșit în oraș cu Bendeac. Ne-am îmbătat îngrozitor, de asta suntem clar vinovați amândoi. El s-a dat în stamba pentru ca (nah), defect profesional iar eu l-am filmat și am pus pe story. A doua zi când m-am trezit am șters totul, prea târziu însă”, a explicat Codin Maticiuc.

Ulterior, actorul și regizorul Codin Maticiuc a povestit că luni a fost împreună cu juratul iUmor la secția de pediatrie renovată cu ajutorul donațiilor lui:

„Duminică am stat în casă și ne-am lins rănile iar luni am fost la treabă. Am fost cu Mihai la Fundeni ca să îi arăt cum am renovat secția de hematologie pediatrica (că doar parțial au fost banii lui acolo) și am marcat împreună începerea lucrărilor de la secția de nefrologie pediatrică”, a spus Codin Maticiuc.

Duel intens între Chef Dumitrescu și Chef Scărlătescu ▶ În AntenaPLAY vezi cum s-a încheiat etapa din Meteora