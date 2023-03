Cum a reacționat Oana Roman pe Internet, după ce Marius Elisei ar fi dat de înțeles că fosta parteneră și-ar fi refăcut viața

În urmă cu puțin timp, Marius Elisei a publicat pe rețelele sociale un mesaj care a pus pe ganduri prietenii virtuali. Acesta ar fi dat de înțeles prin intermediul postării că fosta lui parteneră și-ar fi refăcut viața.

„Îți mulțumesc că mi-ai luat papuci. Îți mulțumesc că n-ai renunțat. Bătrânețea să vă prindă fericiți și sănătoși”, a scris fostul soț al Oanei Roman pe contul de Instagram, potrivit spynews.ro.

Fiica lui Petre Roman nu a rămas indiferentă situației, motiv pentru care a reacționat acid în mediul online. Vedeta a distribuit mai multe InsaStory-uri în care a vorbit despre ultimele evenimente din viața ei.

Pentru că este foarte activă pe contul de Instagram și își ține la curent fanii cu cele mai importante momente, Oana Roman nu a ezitat să vorbească despre despărțirea de cel care i-a fost soț o lungă perioadă.

Oana Roman, reacție dură după ce Marius Elisei ar fi dat de înțeles că fosta lui soție ar avea un nou iubit

Fiica lui Petre Roman nu ezită să își expună problemele personale în fața publicului. Mai mult decât atât, Oana Roman vorbește foarte deschis despre evenimentele prin care a trecut în ultimul an.

Printr-un mesaj în mediul online, vedeta a susținut că nu regretă deciziile pe care le-a luat în privința unor persoane din viața ei.

„Decizia pe care am luat-o de a elimina niște persoane din viața mea, care, în principiu, ar trebuie să fie în viața mea, nu a fost deloc o decizie greșită. Ci dimpotrivă. A fost cea mai bună decizie, pe care puteam să o iau, din păcate”, a mărturisit ea pe contul de Instagram.

De asemenea, Oana Roman a mai adăugat că nu își permite să vorbească urât la adresa persoanelor dragi, în ciuda neînțelegerilor care au apărut.

„Uneori, oamenii care ar trebui să îți fie familie, îți sunt doar rude. Eu niciodată nu mi-am permis să judec, să jignesc sau să vorbesc urât la adresa membrilor familiei mele, doar atunci când am constatat lucruri pe care am avut curajul să le spun, fără să îi înjur, fără să le vorbesc urât și fără să îi judec. Ei nu au făcut același lucru, de aceea a trebuit să iau această decizie”, a mai adăugat fiica lui Petre Roman, vizibil afectată de situația în care se află.

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit, după ce mai acordase o a doua șansă relației

Oana Roman și Marius Elisei au decis, din nou, să meargă pe drumuri separate la sfârșitul luni ianuarie 2023, după ce mai acordase o a doua șansă relației dintre ei. Anunțul a fost făcut de fiica lui Petre Roman, care a dezvăluit că lucrurile nu ma funcționau în cuplul lor.

Neințelegerile și-au pus amprenta asupra relației, motiv penreu care au ajuns la despărțire.

„Acum vor apărea titluri că Marius a părăsit-o pe Oana. Este un lucru pe care ni l-am dorit, cumva, amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură, cu toate pe cap”, a declarat vedeta în mediul online.

