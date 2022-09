Modul inedit prin care Fuego a reușit să slăbească 30 de kilograme. Cum arată acum

Fuego a dezvăluit la Antena Stars faptul că a găsit o soluție pentru kilogramele în plus, iar rezultatul a fost unul foarte bun. Cântărețul a fost nemulțumit de numărul de kilograme pe care cântarul îl arăta atunci când urca pe el și a decis să pornească pe un drum nou din punct de vedere al aspectului fizic.

Fuego a reușit să slăbească 30 de kilograme. Care a fost soluția pe care a găsit-o

Iată că s-a simțit nemulțumit de aspectul fizic și a decis că are nevoie urgentă de o schimbare cu privire la kilogramele sale. Acesta a făcut o serie de dezăvluiri neașteptate la tv cu privire la dieta sa.

''Trebuie să vă spun că eu nu sunt în România sunt tocmai în Republica Moldova la Chișinău și am participat la câteva evenimente aici. Am fost la un licei și am vorbit despre valorile de la noi din țară. M-am simțit foarte bine. Dar de ce am aspu asta? Pentru că ei au aflat că sunt la cură de slăbire, iar elevii mi-au oferit două coșuri cu mere verzi.

Ei au auzit că mănânc mere verzi. Eu am avut 115 kilograme pe care le-am avut acum un an jumate, doi ani. Am încercat să țin o cură de slăbire și să mănânc sănătos în primul rând. Cât mai puțin dulce, fără pâine, fără făinoase și cât mai mult produse bio. Eu am un program încărcat, dar încerc să fiu un om echilibrat. '', a declarat Fuego, în exclusivitate la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Află care este secretul lui Fuego cu privire la scăderea în greutate:

''Îți spun un lucru care este secretul meu deja de aproape jumătate de an. Dimineața când mă trezesc beau două căni pline cu apă plată, apa să fie cât mai naturală, dacă se poate apă de izvor.

După care mâncăm cereale, mănânc tot felul de cereale. Aceste cereale cu câteva fructe confiate de pădure, pentru că au puțin zahăr. Mâncăm cereale cu lapte de ovăz care are un gust fabulos. Mâncarea asta mă ține 5 ore.'', a mai declarat Fuego pentru sursa amintită mai sus.

Fuego a vorbit despre cele mai dure momente din viață. Iată ce a transmis artistul

Fuego și-a deschis inima și a vorbit despre cele mai grele momente din viața lui. iată cum a resimțit pierderea tatălui lui:

”Suferinţa după tatăl meu, atunci când l-am pierdut şi nu înţelegeam de ce un om la 58 de ani, sănătos, nu a mai putut trăi. Acesta e un moment greu şi un altul am avut nu de multă vreme, când am făcut un soi de accident pe autostradă, spre mare, nevinovat fiind. Un motociclist a aţipit la volan şi a intrat frontal în mine, cu peste 200 de km/oră, eu neavând viteză. Am reuşit să ţin volanul drept, nu am frânat şi aşa am evitat o mare tragedie! Din fericire, nici motociclistul, ca printr-o minune, nu a păţit nimic. În general, depăşesc momentele grele şi reuşesc să găsesc soluţii pentru orice! Şi da, fiecare episod complicat mi-a marcat viaţa şi m-a făcut cine sunt azi!”, a povestit Fuego pentru okmagazine.ro.

