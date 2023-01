Cum a slăbit Mihai Trăistariu 4 kilograme într-o singură săptămână. Artistul s-a apucat de o cură drastică

Publicat: Joi, 12 Ianuarie 2023, 16:49 Actualizat Joi, 12 Ianuarie 2023, 21:52 Autor: Redacție a1.ro Publicat: Joi, 12 Ianuarie 2023, 16:49 Actualizat Joi, 12 Ianuarie 2023, 21:52

Mihai Trăistariu a dezvăluit că a acumulat câteva kilograme în plus în perioada pandemiei, astfel că a decis să ia măsuri, odată cu noul an. Cântărețul s-a apucat de o dietă care l-a ajutat să slăbească în jur de 4 kilograme într-un timp record. Deși are rezultatele scontate, cura este însă destul de strictă.