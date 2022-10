Mihai Trăistariu a primit un cadou neașteptat: „Mi-a dat un loc de veci”. Cum a reacționat cântărețul la darul înspăimântător

În ultima perioadă, Mihai Trăistariu a fost în atenția presei datorită afirmațiilor sale șocante. După ce a dezvăluit că vrea să își facă transplant de corp, el a mai spus că și-ar dori să se criogenizeze, dar și să își cloneze mama decedată de mulți ani.

Acum, în urma acestor declarații, el a primit un „cadou” total neașteptat, iar motivul este cu atât mai surprinzător.

Mihai Trăistariu a primit cadou un loc de veci. Care este motivul și cum a reacționat

În cadrul unul interviu acordat pentru Antena Stars, citat de Spynews.ro, celebrul cântăreț care a reprezentat România la Eurovision a dezvăluit că, recent, a primit un cadou cel puțin surprinzător. În cadrul unei discuții despre planurile sale la bătrânețe, el a povestit că are chiar și un loc de veci deja, la doar 42 de ani.

Deși, în prezent, cântărețul lociește în Constanța, acolo unde are și mai multe afaceri profitabile, acesta este cetățean de onoare al orașului Piatra Neamț. În acest context, primarul i-a oferit mai multe daruri, printre care și un loc de veci.

Potrivit declarațiilor sale, el nu a fost neapărat surprins de cadoul înspăimântător, însă nu prea i-a înțeles rostul dat fiind faptul că a declarat, în mai mult rânduri, că plănuiește să se criogenizeze.

„Eu sunt cetățean de onoare al orașului, iar primarul mi-a dat un loc de veci în Piatra Neamț, dacă am nevoie vreodată, și o să fie nevoie, deși eu am declarat că mă criogenez. Am primit gratuitate șa mijloacele de transport și un teren la marginea orașului, de 500 de metri", a spus Mihai Trăistariu pentru Antena Stars.

Mihai Trăistariu, afaceri de succes la malul mării

Pe lângă cariera muzicală pe care nu o neglijează, Mihai Trăistariu face bani buni și din imobiliare. În Constanța, acolo unde locuiește acum, el are mai multe apartamente pe care le închiriază în sezonul estival.

Aceste locuințe îi aduc venituri destul de mari și spune că, cel puțin, anul acesta, afacerile i-au mers foarte bine, potrivit Libertatea.ro.

„Anul acesta nu am niciun motiv să mă plâng. Mi-a mers foarte bine. De la Paști și mai apoi 1 mai am avut doar semnale pozitive.

În sensul că turiștii mi-au închiriat mereu cele șase apartamente din Mamaia Nord.

Cred că voi reuși să strâng circa 30.000 de euro după acest sezon estival. Iar asta va însemna că voi putea achita un miliard și jumătate din cele trei pe care le am de dat înapoi băncii, a precizat artistul potrivit sursei menționată.

Mai mult, dacă lucrurile vor merge la fel de bine și în această toamnă, așa cum sper din toată inima, atunci am motive să cred că până la Crăciun îmi voi achita și restul datoriei, ca să încep noul an curat ca lacrima! Totul e să am parte de concertele propuse”, a adaugat el.

