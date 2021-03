Cum ar arăta cele mai faimoase dive dacă ar păși pe covorul roșu fără machiaj

Cântăreața în vârstă de 32 de ani se laudă cu o formă fizică de invidiat. Frumoasa artistă este apreciată pentru cariera sa impresionantă, dar și pentru aspectul lipsit de imperfecțiuni.

Salma Hayek

Salma Hayek e una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe de la Hollywood, ce a adunat fani din întreaga lume cu ajutorul unor filme precum Desperado, Wild Wild West, Frida (pentru care an primit și o nominalizare la Premiile Oscar), Puss in Boots și Like A Boss, cel mai recent film al ei.

Actrița a apărut de mai multe ori nemachiată în fotografiile sale de pe Instagram, iar fanii au felicitate-o pentru felul în care arată la 54 de ani.