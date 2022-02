Cum arată abdomenul Andrei Voloș după operația de liposucție. Cât de sexi este într-un top scurt

Andra Voloș, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, a făcut furori din nou pe rețelele sociale. Tânăra a lipsit o perioadă lungă din mediul online pentru că a apelat la o intervenție chirurgicală destul de complexă, motiv pentru care a fost internată câteva zile în spital.

La o lună de la operația de liposucție suferită, focoasa șatenă a luat pe toată lumea prin surprindere cu o apariție incendiară. Se pare că fosta parteneră a cântărețului de manele a reușit să ajungă la rezultatele dorite.

Cum arată Andra Voloș la o lună după operația de liposucție

Andra Voloș s-a recuperat rapid după operația de liposucție. Tânăra a apelat la o astfel de procedură pentru că nu era mulțumită de modul în care arăta, chiar dacă se mândrea cu o talie de invidiat.

De curând, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu a publicat o imagine atrăgătoare pe contul de Instagram. Aceasta a îmbrăcat un top scurt care i-a lăsat la vedere abdomenul plat și bustul generos.

Un lucru este evident, Andra Voloș este posesoarea unui trup de zeiță, iar operația de liposucție a ajutat-o să arate și mai bine acum, iar rezultatele sunt vizibile. Focoasa șatenă nu ezită să își arate atuurile fizice, mai ales după intervenția chirurgicală.

Andra Voloș a asortat ținuta impecabilă cu o pereche de adidași, accesorii, o coafură simplă și un machiaj discret. Postarea a atras atenția internauților și a strâns mai bine de 23 mii de like-uri.

„Ești minunată! 🥰”, „Se vede bine diferența după liposucție!”, „Felicitari pentru frumusețea ta ❤”, „Prea perfectă 🔥” sau „Divă”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și laude pentru modul în care își menține aspectul fizic.

Andra Voloș a fost infectată cu Covid-19 la scurt timp de la operația de liposucție

Fosta parteneră a lui Bogdan Mocanu a trecut prin momente dificile la scurt timp de la operația de liposucție. Andra Voloș a aflat că este infectată cu Covid-19, însă starea sa de sănătate a fost una bună.

„Am fost grav, astăzi sunt chiar foarte bine, nu mai simt niciun simptom, nimic. Am avut frisoane, febră foarte mare, tuse seacă în timp ce dormeam, le-am avut pe toate, în afară de gust și miros care mi-au rămas, le-am avut pe toate, amețeli, căderi de calciu.”, a povestit ea, la Antena Stars.

Tânăra a refuzat să meargă la spital de teama de a nu a-și agrava starea de sănătate, motiv pentru care a apelat la ajutorul unei prietene foarte bune.

„M-am tratat acasă și am pe cineva care a venit la mine să mă verifice, dar nu am mers la spital. Îmi era frică să nu iau altceva sau să mă internez pe acolo, mai ales că am ieșit acum 2 săptămâni dintr-o operație.”, a mai zis ea.

